В школе в США 16-летний подросток устроил кровавую стрельбу — жертвы и подробности
В американском штате Орегон произошла очередная страшная трагедия. Вооруженный 16-летний подросток совершил нападение на одну из школ, расположенную в городе Бенд, в результате чего преждевременно оборвались жизни трех малолетних детей и одного учителя.
В результате инцидента еще несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, а сам нападавший был нейтрализован на месте происшествия.
Жертвы трагедии и пострадавшие
По данным агентства Ассокиатед Пресс (AP), в результате нападения пострадали маленькие дети и сотрудники школы:
Погибшие: во время стрельбы от полученных ранений скончались трое невинных детей в возрасте 5, 8 и 11 лет, а также один преподаватель;
Тяжело раненые: в результате нападения 7-летний ребенок и 54-летний учитель получили серьезные ранения и были экстренно госпитализированы, врачи борются за их жизни.
Как произошло нападение?
Согласно свидетельствам очевидцев и данным следствия, события развивались следующим образом:
Прорыв в здание: 16-летний подросток открыл огонь из огнестрельного оружия по закрытым и запертым дверям школы и ворвался внутрь;
Мужество местного жителя: представитель местной общественности, вошедший в здание школы вслед за вооруженным нападавшим, действовал оперативно и застрелил 16-летнего злоумышленника, тем самым предотвратив дальнейшее увеличение числа жертв.
Расследование и меры безопасности
В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабные следственные действия на месте происшествия:
Установление мотивов: полиция выясняет, была ли у этого 16-летнего подростка какая-либо связь именно с данным учебным заведением, а также что побудило его на столь жестокий поступок;
Источник оружия: следователи тщательно проверяют, как огнестрельное оружие попало в руки несовершеннолетнего подростка, и изучают обстановку в его семье.
Проблема вооруженного насилия в школах США вновь вышла на первый план повестки дня, сделав актуальным вопрос усиления контроля безопасности в учебных заведениях.
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