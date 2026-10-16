В школе в США 16-летний подросток устроил кровавую стрельбу — жертвы и подробности

·53·Мир
В школе в США 16-летний подросток устроил кровавую стрельбу — жертвы и подробности

В американском штате Орегон произошла очередная страшная трагедия. Вооруженный 16-летний подросток совершил нападение на одну из школ, расположенную в городе Бенд, в результате чего преждевременно оборвались жизни трех малолетних детей и одного учителя.

В результате инцидента еще несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, а сам нападавший был нейтрализован на месте происшествия.

Жертвы трагедии и пострадавшие

По данным агентства Ассокиатед Пресс (AP), в результате нападения пострадали маленькие дети и сотрудники школы:

  • Погибшие: во время стрельбы от полученных ранений скончались трое невинных детей в возрасте 5, 8 и 11 лет, а также один преподаватель;

  • Тяжело раненые: в результате нападения 7-летний ребенок и 54-летний учитель получили серьезные ранения и были экстренно госпитализированы, врачи борются за их жизни.

Как произошло нападение?

Согласно свидетельствам очевидцев и данным следствия, события развивались следующим образом:

  • Прорыв в здание: 16-летний подросток открыл огонь из огнестрельного оружия по закрытым и запертым дверям школы и ворвался внутрь;

  • Мужество местного жителя: представитель местной общественности, вошедший в здание школы вслед за вооруженным нападавшим, действовал оперативно и застрелил 16-летнего злоумышленника, тем самым предотвратив дальнейшее увеличение числа жертв.

Расследование и меры безопасности

В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабные следственные действия на месте происшествия:

  • Установление мотивов: полиция выясняет, была ли у этого 16-летнего подростка какая-либо связь именно с данным учебным заведением, а также что побудило его на столь жестокий поступок;

  • Источник оружия: следователи тщательно проверяют, как огнестрельное оружие попало в руки несовершеннолетнего подростка, и изучают обстановку в его семье.

Проблема вооруженного насилия в школах США вновь вышла на первый план повестки дня, сделав актуальным вопрос усиления контроля безопасности в учебных заведениях.

Школа Бендтрагедияштат Орегонвооруженное насилиеAssociated Press
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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