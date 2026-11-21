Установлено, что в древней империи инков детям, которых приносили в жертву во время религиозных обрядов, перед смертью давали кокаин, алкоголь и другие психоактивные вещества. Об этом сообщается в научном исследовании, опубликованном в журнале Антикуитй.

Ученые под руководством археолога Варшавского университета Дагмары Сохи проанализировали образцы волос и ногтей восьми детей в возрасте от 6 до 14 лет. Их тела были найдены на вершинах высоких гор на территории Перу, Аргентины и Чили.

Анализы показали наличие следов кокаина в образцах всех детей. Некоторые дети употребляли кокаин регулярно даже за несколько недель до смерти. У двоих детей, помимо кокаина, был обнаружен алкоголь, а у одного — гармин, вещество, содержащееся в напитке аяуаска. Это является одним из первых доказательств использования аяуаски в древних ритуалах жертвоприношения.

Обряд жертвоприношения детей у инков, называемый «капакоча», был одной из важных религиозных традиций в КсВ–КсВИ веках. Испанские летописцы также писали об использовании одурманивающих веществ в таких ритуалах, но никто из них не наблюдал этот процесс непосредственно.

По мнению ученых, такие вещества давали детям, чтобы успокоить их, уменьшить дискомфорт при подъеме на высокие горы и подготовить к религиозному обряду.

Кроме того, тот факт, что некоторые вещества были получены из растений, произрастающих вдали от мест жертвоприношений, свидетельствует о том, что инки хорошо знали различные растения и их свойства.