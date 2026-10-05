В Южной Корее 3,5-метровая акула не смогла выбраться из канала (видео)

Южная Корея в районе Северного порта в городе Пусан 3,5-метровая акула попала в необычную ситуацию. Она заплыла в искусственный канал недалеко от порта 18 сентября и, несмотря на несколько попыток выйти в открытое море, до сих пор не может полностью выбраться из канала. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Специалисты предполагают, что судя по внешнему виду и размерам, это может быть сельдевая акула. Отмечается, что она могла заплыть в канал в поисках пищи.

Сначала ответственные лица пытались выгнать акулу в сторону открытого моря с помощью лодок, направляя водяной поток. Однако она уплыла от лодок и осталась внутри канала. Затем ее попытались направить в море с помощью специальной сети длиной 50 метров и высотой 6,8 метра.

Однако вторая попытка также не увенчалась успехом. Операцию приостановили из-за того, что сеть зацепилась за дно канала, а акула не захотелось двигаться. А 3 октября стало известно, что акула снова вернулась в канал.

Необычное происшествие вызвало большой интерес у жителей и туристов Пусана. Сообщается, что к 3 октября в район порта пришли более 700 тысяч человек, чтобы увидеть акулу.

В настоящее время официальные лица ищут способы безопасно вернуть акулу в открытое море. Специалисты надеются, что она естественным образом покинет канал под влиянием изменения уровня воды и течений.