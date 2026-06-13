В Индийском океане обнаружено древнее кладбище китов: ученые поражены

·65·Мир
В Индийском океане обнаружено древнее кладбище китов: ученые поражены

Ученые обнаружили уникальное кладбище китов в юго-восточной части Индийского океана на глубине около 7 километров. Исследователи полагают, что этот район является одним из крупнейших и древнейших подводных «кладбищ», сформировавшихся за миллионы лет. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Сообщается, что вокруг огромных костей китов здесь сформировалась богатая морская экосистема. В этом районе обитают медузы, морские звезды, моллюски и многие другие организмы. Предполагается, что здесь могут существовать даже неизвестные науке виды.

В ходе исследований ученые с помощью специальных подводных аппаратов обнаружили и нанесли на карту несколько участков скопления костей. Выяснилось, что возраст самых древних находок превышает 5 миллионов лет.

Специалисты отмечают, что туши китов, опускаясь на морское дно, долгое время служили источником пищи для других организмов. Глубоководная среда и воздействие минералов способствовали хорошей сохранности костей.

Ученые не могут дать точного объяснения, почему в этом районе погибло так много китов. Однако предполагается, что океанические течения могли скапливать останки в одном месте.

Эта находка имеет важное значение для изучения того, как жизнь зарождается и продолжается даже в самых суровых условиях Земли.

Индийский океанAssociated PressЗемля
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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