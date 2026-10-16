В США 16-летний подросток напал на школу и убил четыре человека

В результате вооруженного нападения на школу в городе Бенд, штат Орегон (США), погибли трое детей и один учитель. 16-летний подросток, устроивший инцидент, также скончался на месте происшествия. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Сообщается, что инцидент произошел 15 октября в начальной школе Силвер Раил. Нападавший выстрелил в запертые двери и проник внутрь здания. Погибшим детям было 5, 8 и 11 лет. Кроме того, 7-летний ученик и 54-летний учитель были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По словам начальника городской полиции Майка Кранса, спустя несколько минут после первого сообщения о стрельбе подросток был найден мертвым внутри школы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия по вызову.

Следователи пока не установили, учился ли подросток в этой школе и был ли знаком с жертвами. По предварительным данным, он использовал помповое ружье, купленное его матерью.

После происшествия школьников на автобусах доставили в близлежащую церковь. Там родители воссоединились со своими детьми.

Губернатор штата Орегон Тина Котек выразила соболезнования в связи с трагедией и поблагодарила местного жителя, который вмешался, чтобы остановить нападавшего. В настоящее время полиция продолжает выяснять причины и другие детали происшествия.