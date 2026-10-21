В Турции водитель автобуса отвез потерявшего сознание пассажира в больницу (видео)

В турецком городе Элязыг водитель общественного автобуса изменил маршрут, чтобы помочь пассажиру, который внезапно потерял сознание и упал на пол. Об этом сообщает Канал23.

Сообщается, что один из пассажиров автобуса, курсировавшего по центру города, неожиданно почувствовал себя плохо и рухнул на пол. Заметив это, другие пассажиры сообщили водителю Эмраху Заману.

Получив разрешение от транспортного управления, водитель отклонился от заданного маршрута и направил автобус в городскую больницу имени Фетхи Секина. По дороге он подавал звуковые сигналы, прося другие транспортные средства уступить дорогу.

Когда автобус прибыл к больнице, медицинские работники перенесли пассажира на каталку и завезли в медучреждение. Он был госпитализирован для лечения.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения автобуса. Дополнительной информации о текущем состоянии пассажира пока не поступало.