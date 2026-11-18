В американском городе Детройт пассажиры общественного транспорта стали свидетелями неожиданного инцидента. Двое всадников зашли в городской автобус вместе со своими лошадьми. Необычное происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения автобуса и широко разошлось в социальных сетях. Об этом сообщает АБК Невс.

Инцидент произошел 7 ноября недалеко от пересечения улиц 7 Миле Роад и Страсбург Стрит. Когда двое всадников стояли на автобусной остановке, транспортное средство остановилось. После короткого разговора с водителем они завели лошадей внутрь автобуса.

Любопытно, что водитель в шутку назвал лошадей служебными животными. Лошади и их владельцы прошли через салон автобуса и вскоре вышли через заднюю дверь. После этого автобус продолжил движение.

Как выяснилось, один из владельцев лошадей — Джордан Уильямс, соучредитель организации «Урбан Китй Ковбойс». С помощью этого движения он стремится привлечь внимание к темнокожим ковбоям и людям, занимающимся конным спортом в Детройте. В момент инцидента он проводил в этом районе благотворительное мероприятие, предоставляя детям возможность покататься на лошадях.

Департамент транспорта Детройта (ДДОТ) прокомментировал ситуацию, заявив, что в автобусах разрешено перевозить только служебных животных, отвечающих требованиям закона. В ведомстве подчеркнули, что нахождение лошадей в автобусе может представлять угрозу для безопасности пассажиров и самих животных.

Также после инцидента планируется провести переподготовку водителей автобусов и еще раз разъяснить им соответствующие правила.