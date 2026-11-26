В Западно-Казахстанской области Казахстана после выпадения первого снега на дорогах образовался гололед. Из-за неблагоприятных погодных условий возникли трудности с доставкой в больницу девушки, потерявшей сознание. В результате ей на помощь пришли сотрудники патрульной полиции.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, инцидент произошел 26 ноября на автодороге Уральск — Актобе, недалеко от села Барбастау.

К сотрудникам патрульной полиции, несшим службу в этом районе, обратился водитель автомобиля Chevrolet Кобалт. Он сообщил, что в салоне машины находится девушка без сознания и из-за гололеда на дорогах он не может самостоятельно доставить ее в больницу.

По словам водителя, скорая помощь уже была вызвана, однако погодные и дорожные условия препятствовали быстрому прибытию медиков.

Осознав серьезность ситуации, сотрудники полиции Согиндык Умбаев и Ансар Маратов незамедлительно пересадили девушку в служебный автомобиль. Вместе с сельским фельдшером, сопровождавшим пациентку, они доставили ее в медицинское учреждение города Уральска.

Там больная была передана медицинскому персоналу. На данный момент сообщается, что состояние девушки стабильное, она получает необходимое лечение.