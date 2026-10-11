В Турции камера запечатлела трогательное уважение ученика 2 класса к государственному флагу (видео)

·59·Мир
В Турции камера запечатлела трогательное уважение ученика 2 класса к государственному флагу (видео)

В Турции камера видеонаблюдения запечатлела искреннее уважение ученика начальной школы к государственному флагу. Простое, но значимое движение малыша стало примечательным событием.

Миран Батын Джанполат, обучающийся во 2 классе начальной школы Чаталчешме в турецком городе Элязыг, играл с друзьями в школьном коридоре. В этот момент он заметил висевший на стене флаг Турции и на мгновение остановился.

Мальчик взял флаг в руки, сначала поцеловал его, а затем приложил ко лбу. После этого, как ни в чем не бывало, он вернулся к друзьям и продолжил игру.

Этот поступок запечатлелся на камеру видеонаблюдения как незапланированный, искренний момент. Иногда для выражения больших чувств не нужно много слов — достаточно одного движения маленького ребенка, чтобы проявить уважение и любовь.

Этот поступок Мирана Батына Джанполата стал одним из незабываемых моментов обычного школьного дня.

Миран Батын ДжанполатТурцияЭлязыгфлаг Турции
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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