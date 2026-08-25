В Швеции пассажиры спасли автобус от катастрофы

Инцидент, произошедший на юге Швеции, благодаря мужеству и быстрым действиям пассажиров не перерос в крупную трагедию. Во время движения автобуса, в котором находилось около 50 пассажиров, водитель внезапно потерял сознание. Автобус же, не снижая скорости, создал угрозу потери управления на дороге.

В столь опасной ситуации одна из пассажирок — Мария Хельте — немедленно подбежала к сиденью водителя и схватилась за руль. Ей на помощь пришел еще один пассажир — Ниранджан. Они постарались удержать автобус на проезжей части насколько это возможно.

Благодаря оперативным действиям пассажиров удалось предотвратить выезд автобуса на встречную полосу. В конце концов транспортное средство направили к дорожному ограждению, снизили скорость и остановили. Позже пришедший в сознание водитель также сумел нажать на тормоз.

Самое главное, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Потерявший сознание водитель был доставлен в больницу.

После случившегося мужество пассажиров привлекло большое внимание в Швеции и других странах. Особенно быстрое решение Марии Хельте, взявшей под контроль управление автобусом, возможно, спасло жизни многим людям.