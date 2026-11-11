В Южной Корее пассажирский автобус протаранил 32 автомобиля на светофоре, спровоцировав массовое ДТП

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В Южной Корее пассажирский автобус протаранил 32 автомобиля на светофоре, спровоцировав массовое ДТП

В районе Пундан города Соннам, Южная Корея, пассажирский автобус столкнулся с 32 транспортными средствами, что привело к крупному дорожно-транспортному происшествию. В результате пострадали 57 человек. Девять из них получили тяжелые травмы, 48 — легкие. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

Инцидент произошел утром 11 ноября. Автобус под управлением водителя старше 60 лет врезался в автомобили, ожидавшие зеленого сигнала светофора. В результате столкновения были повреждены четыре автобуса, один грузовик и 27 легковых автомобилей.

Согласно данным, автобус протаранил транспортные средства на протяжении 100–150 метров и остановился, врезавшись в разделительное ограждение дороги. Среди пострадавших есть и водитель автобуса. Его зажало в кабине, после чего спасатели извлекли его и доставили в больницу.

Водитель сообщил полиции, что у автобуса отказала тормозная система. В ходе проверки было установлено, что он был трезв.

В настоящее время полиция выясняет причины аварии. В частности, проверяются версии о технической неисправности тормозной системы или о том, что водитель перепутал педали.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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