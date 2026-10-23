Страшная катастрофа в Тибете: землетрясение магнитудой 7 привело к жертвам и разрушению зданий

·84·Мир
Страшная катастрофа в Тибете: землетрясение магнитудой 7 привело к жертвам и разрушению зданий

В Тибетском автономном районе Китая произошло сильное и разрушительное землетрясение магнитудой 7. Стихийное бедствие привело к серьезным разрушениям и человеческим жертвам.

Согласно последним оперативным данным, в результате мощных подземных толчков погибли не менее 16 человек, еще 54 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Высказываются опасения, что число погибших и пострадавших может возрасти.

Разрушения в эпицентре: ситуация в городе Нагчу

Одним из районов, пострадавших от стихии сильнее всего, стал город Нагчу:

  • Разрушенные дома: В городе и прилегающих населенных пунктах сотни жилых зданий полностью обрушились или пришли в негодность для проживания;

  • Повреждение инфраструктуры: Наблюдаются перебои в связи, дорожных и электросетях, что затрудняет проведение спасательных работ;

  • Спасательные работы: В регион оперативно стянуты специальные спасательные отряды, медицинские работники и тяжелая техника. Ведутся оперативные поисково-спасательные операции по обнаружению людей, оставшихся под завалами.

Меры безопасности и оказание помощи

Правительство организует временные убежища для пострадавшего населения, доставляются теплая одежда, продукты питания и товары первой необходимости. Сейсмологи предупреждают о сохранении угрозы повторных подземных толчков (афтершоков) в регионе и призывают жителей оставаться в безопасных местах.

ТибетНагчуземлетрясениеКитай
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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