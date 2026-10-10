В Панаме произошло страшное землетрясение магнитудой 7,7 (видео)

Вчера, 9 октября, на юге Панамы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. В результате подземных толчков пострадал ряд зданий, некоторые сооружения обрушились, тысячи людей вышли на улицы в целях безопасности. Официальных данных о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Об этом сообщает «Reuters».

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 12,6 километра. Эпицентр подземных толчков находился в малонаселенном районе, примерно в 200 километрах от столицы страны — города Панама. После основного землетрясения подземная активность продолжилась, на территории страны было зафиксировано более 40 повторных толчков.

Сильные колебания также ощущались в столице Панамы. В рамках мер безопасности сотрудники, работающие в офисных зданиях, были эвакуированы. Из-за того, что тысячи людей одновременно вышли на улицы, движение транспорта в городе было затруднено.

Кроме того, в международном аэропорту Токумен были временно приостановлены полеты. После стабилизации ситуации воздушное сообщение возобновилось. Панамский канал, имеющий важное экономическое значение для страны, и медный рудник Кобре-Панама продолжили работу в штатном режиме даже после землетрясения.

Президент отправился в пострадавший город

Президент Панамы Рауль Мулино посетил пострадавший от землетрясения город Пенономе. В этом районе обрушились некоторые здания, а также пострадала одна из церквей. Последствия подземных толчков наблюдались и на побережье города Читре на юге страны, а также в провинции Лос-Сантос.

Директор Панамского института геологии Нестор Луке сообщил, что землетрясение произошло в результате высвобождения напряжения, накопившегося в разломной системе Асуэро-Сона. По его словам, колебания от подземных толчков ощущались во всех регионах страны.

В городе Панама подземные толчки продолжались около 40 секунд. Все это время находившиеся внутри зданий люди ощущали сильные колебания, многие пытались выбраться в безопасное место.

Сабина Риос, находившаяся во время землетрясения на шестом этаже одного из старых зданий, рассказала, что толчки были очень сильными и долгими.

«Землетрясение ощущалось сильно и продолжалось долго. Это были самые долгие толчки из тех, что я ощущала за последние годы», — сказала она.

А 48-летний технический сотрудник Виктор Пинсон стал свидетелем того, как мойщики окон, работавшие во время землетрясения на высоких зданиях, раскачивались из-за сильных толчков.

«Чудо, что они не погибли», — отметил он.

Экономический ущерб и перебои с электроснабжением

Согласно предварительным оценкам Геологической службы США, экономический ущерб от землетрясения может составить от 1 до 10 процентов валового внутреннего продукта Панамы. Этот показатель означает, что стихийное бедствие может оказать заметное влияние на экономику страны.

Компания Натургй, занимающаяся поставками электроэнергии в стране, также предоставила информацию о ситуации после землетрясения. По данным компании, в шести провинциях Панамы были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Отмечается, что столь мощные землетрясения в Панаме происходят нечасто. Тем не менее, в стране уделяется особое внимание подготовке к чрезвычайным ситуациям. В этих целях на 12 октября запланировано проведение общенациональной тренировки по эвакуации населения при ЧС.