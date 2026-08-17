Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человек

В Индонезии произошло мощное землетрясение, вызвавшее масштабные разрушения в восточной части страны. Подземные толчки магнитудой 7,7 были зарегистрированы 15 августа недалеко от острова Флорес. Пока продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, число жертв продолжает расти.

По последним данным, в результате землетрясения погибли не менее 53 человек, более 130 получили ранения. Около 5 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные районы.

Землетрясение произошло на очень небольшой глубине

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Энде в провинции Восточная Нуса-Тенгара, недалеко от побережья острова Флорес. Подземные толчки произошли примерно на глубине 10 километров .

Небольшая глубина землетрясения усилила его воздействие. В регионе повреждены здания, некоторые дома разрушены, произошли оползни.

Возникла и угроза цунами

После сильных подземных толчков власти объявили для некоторых прибрежных районов предупреждение о цунами . Позже предупреждение отменили, поскольку выяснилось, что серьёзной опасности больше нет.

Тем не менее на некоторых побережьях наблюдалось повышение уровня моря. Например, сообщается, что в деревне Риунг высота волн достигала 1,61 метра .

Спасательные работы проходят с трудностями

Многочисленные оползни, произошедшие в регионе после землетрясения, значительно осложнили работу спасателей. Некоторые дороги оказались заблокированы, наблюдались перебои с электроснабжением и связью.

Особенно трудно добраться до некоторых отдалённых районов острова Флорес. Спасатели продолжают искать людей, оказавшихся под завалами, и оказывать помощь пострадавшим.

После землетрясения было зарегистрировано около 1 тысячи повторных толчков . Некоторые из них ощущались населением. Это вынуждает людей переселяться в более безопасные места.