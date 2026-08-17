Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человек

·39·Мир
Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человек

В Индонезии произошло мощное землетрясение, вызвавшее масштабные разрушения в восточной части страны. Подземные толчки магнитудой 7,7 были зарегистрированы 15 августа недалеко от острова Флорес. Пока продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, число жертв продолжает расти.

По последним данным, в результате землетрясения погибли не менее 53 человек, более 130 получили ранения. Около 5 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные районы.

Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человек

Землетрясение произошло на очень небольшой глубине

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Энде в провинции Восточная Нуса-Тенгара, недалеко от побережья острова Флорес. Подземные толчки произошли примерно на глубине 10 километров .

Небольшая глубина землетрясения усилила его воздействие. В регионе повреждены здания, некоторые дома разрушены, произошли оползни.

Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человек

Возникла и угроза цунами

После сильных подземных толчков власти объявили для некоторых прибрежных районов предупреждение о цунами . Позже предупреждение отменили, поскольку выяснилось, что серьёзной опасности больше нет.

Тем не менее на некоторых побережьях наблюдалось повышение уровня моря. Например, сообщается, что в деревне Риунг высота волн достигала 1,61 метра .

Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человек

Спасательные работы проходят с трудностями

Многочисленные оползни, произошедшие в регионе после землетрясения, значительно осложнили работу спасателей. Некоторые дороги оказались заблокированы, наблюдались перебои с электроснабжением и связью.

Особенно трудно добраться до некоторых отдалённых районов острова Флорес. Спасатели продолжают искать людей, оказавшихся под завалами, и оказывать помощь пострадавшим.

После землетрясения было зарегистрировано около 1 тысячи повторных толчков . Некоторые из них ощущались населением. Это вынуждает людей переселяться в более безопасные места.

ИндонезияФлоресЭндеГеологическая служба США
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Иран объявил награду за поимку американских военнослужащихИран объявил награду за поимку американских военнослужащихСегодня, 10:08В Венгрии потерпел крушение автобус с паломникамиВ Венгрии потерпел крушение автобус с паломникамиСегодня, 09:57Найден художественный клад стоимостью €9 млн: возвращены украденные картины знаменитых художниковНайден художественный клад стоимостью €9 млн: возвращены украденные картины знаменитых художниковСегодня, 06:29«Любимая морковь» Холанда стала хитом в Норвегии: ей даже дали новое название«Любимая морковь» Холанда стала хитом в Норвегии: ей даже дали новое названиеСегодня, 06:03Роналду и Джорджина наконец поженились в символичную дату: первое видео и фото разлетелись по Сети! (видео)Роналду и Джорджина наконец поженились в символичную дату: первое видео и фото разлетелись по Сети! (видео)Сегодня, 06:00Почему прекращение публикации статистики баллистических ударов вызвало большой резонанс?Почему прекращение публикации статистики баллистических ударов вызвало большой резонанс?Вчера, 23:45
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов