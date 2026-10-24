Секрет под кожей раскрыт: ученые выяснили, как малярийный комарик пьет кровь

Ученые из престижного американского Университета Джонса Хопкинса впервые с беспрецедентной точностью смогли проследить за тем, какие именно процессы происходят на поверхности кожи и в ее глубоких слоях при укусе малярийного комара.

В результате экспериментов, проведенных с помощью специальных высокоскоростных видеокамер и чувствительных микродатчиков, было определено 5 основных этапов процесса укуса и доказано, что сенсорная система играет решающую роль в поиске кровеносного сосуда насекомым. Выводы исследования опубликованы в авторитетном журнале Скиенке Адванкес.

Электрические провода и микрокамеры: 5 этапов укуса

Исследователи подключили тончайшие электрические провода к органам чувств малярийных комаров вида Анофелес колуззии. Этот метод позволил в реальном времени регистрировать мельчайшие изменения электрического напряжения в момент проникновения хоботка комара под кожу:

Пять последовательных этапов: Ученые разделили процесс укуса на такие стадии, как прокол кожи, поиск кровеносного сосуда, забор крови, извлечение хоботка и полное завершение укуса;

Секрет прокола кожи: Во время прокола кожи комар задействует не только хоботок, но и активно пускает в ход лапки и чувствительные рецепторы вокруг рта;

Абсолютная неподвижность: С началом процесса забора крови насекомое замирает на месте, чтобы обеспечить собственную безопасность и непрерывное питание.

На 17 секунд быстрее комара денге

Ученые сравнили движения малярийного комара с комаром Аедес аегйпти, переносящим лихорадку денге, и столкнулись с интересным результатом:

Быстрый поиск сосуда: Малярийный комар находит кровеносный сосуд под кожей в среднем на 17 секунд быстрее переносчика денге;

Одинаковая продолжительность: Несмотря на это, общее время укуса и насыщения у обоих видов практически одинаково — составляет около 2,5 минут ;

Независимая эволюция: Учитывая, что эволюционные пути этих видов разошлись около 150 миллионов лет назад, ученые пришли к выводу, что оба насекомых пришли к столь высокоэффективному методу забора крови независимо друг от друга.

Ген ИР76б: Новый метод защиты от инфекций

В ходе экспериментов была искусственно отключена активность гена ИР76б, связанного с обонянием комаров: