Секрет под кожей раскрыт: ученые выяснили, как малярийный комарик пьет кровь

·59·Мир
Секрет под кожей раскрыт: ученые выяснили, как малярийный комарик пьет кровь

Ученые из престижного американского Университета Джонса Хопкинса впервые с беспрецедентной точностью смогли проследить за тем, какие именно процессы происходят на поверхности кожи и в ее глубоких слоях при укусе малярийного комара.

В результате экспериментов, проведенных с помощью специальных высокоскоростных видеокамер и чувствительных микродатчиков, было определено 5 основных этапов процесса укуса и доказано, что сенсорная система играет решающую роль в поиске кровеносного сосуда насекомым. Выводы исследования опубликованы в авторитетном журнале Скиенке Адванкес.

Электрические провода и микрокамеры: 5 этапов укуса

Исследователи подключили тончайшие электрические провода к органам чувств малярийных комаров вида Анофелес колуззии. Этот метод позволил в реальном времени регистрировать мельчайшие изменения электрического напряжения в момент проникновения хоботка комара под кожу:

  • Пять последовательных этапов: Ученые разделили процесс укуса на такие стадии, как прокол кожи, поиск кровеносного сосуда, забор крови, извлечение хоботка и полное завершение укуса;

  • Секрет прокола кожи: Во время прокола кожи комар задействует не только хоботок, но и активно пускает в ход лапки и чувствительные рецепторы вокруг рта;

  • Абсолютная неподвижность: С началом процесса забора крови насекомое замирает на месте, чтобы обеспечить собственную безопасность и непрерывное питание.

На 17 секунд быстрее комара денге

Ученые сравнили движения малярийного комара с комаром Аедес аегйпти, переносящим лихорадку денге, и столкнулись с интересным результатом:

  • Быстрый поиск сосуда: Малярийный комар находит кровеносный сосуд под кожей в среднем на 17 секунд быстрее переносчика денге;

  • Одинаковая продолжительность: Несмотря на это, общее время укуса и насыщения у обоих видов практически одинаково — составляет около 2,5 минут;

  • Независимая эволюция: Учитывая, что эволюционные пути этих видов разошлись около 150 миллионов лет назад, ученые пришли к выводу, что оба насекомых пришли к столь высокоэффективному методу забора крови независимо друг от друга.

Ген ИР76б: Новый метод защиты от инфекций

В ходе экспериментов была искусственно отключена активность гена ИР76б, связанного с обонянием комаров:

  • Потеря ориентира: Комары без этого гена практически полностью утратили способность целенаправленно искать кровеносные сосуды под кожей, и показатели забора крови у них резко упали;

  • Польза для медицины будущего: По мнению авторов, полное понимание сенсорной системы и механизма движения комаров послужит созданию в будущем принципиально новых, гораздо более эффективных средств защиты от малярии и подобных тяжелых инфекционных заболеваний.

Университет Джонса Хопкинсамалярийный комарScience Advancesген IR76b
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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