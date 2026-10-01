Бесконечна ли Вселенная повторяется?: Ученые рассчитали начало перезапуска истории
Повторялись ли история человечества, все разговоры на Земле, где мы живем, принятые решения и каждое наше мгновение миллиарды раз в прошлом и повторятся ли с такой же точностью в будущем? Известный физик-теоретик, специалист по квантовой физике и космологии из престижного Университета Джонса Хопкинса в США Шон М. Кэрролл (Сеан М. Карролл) и его коллеги на основе математических моделей рассчитали, при каких условиях история Вселенной может в точности повториться до мельчайшей частицы.
Согласно революционной теории физиков, за известным нам «Большим взрывом» (Биг Банг) когда-нибудь должно последовать «Большое сжатие» (Биг Крунч), которое вернет всю материю и время в исходную точку. Эта квантовая модель предполагает бесконечный космический цикл, поднимая интригующий вопрос о том, что часто встречающееся у людей загадочное состояние «дежавю» — ощущение «я уже переживал это событие именно так» — может быть не просто игрой мозга, а отголоском бесконечно повторяющихся космических циклов.
«Большое сжатие, бесконечное космическое кольцо и загадка дежавю»: 5 основных научных фактов
Наиболее важные аналитические точки квантовой гипотезы команды Шона Кэрролла:
Космическое повторение с математической точностью: Ученые Университета Джонса Хопкинса рассчитали условия, при которых квантовое состояние Вселенной полностью возвращается в свою исходную точку;
Теория «Большого сжатия» (Биг Крунч): После «Большого взрыва» пространство может перестать расширяться, снова сжаться и дать толчок началу нового цикла;
Мы живем в одном из бесконечных циклов: Согласно исследованию, наша жизнь, решения и история нашей планеты уже могли происходить бесконечное число раз;
Научный взгляд на феномен дежавю: Выдвигается предположение, что чувство «я уже видел этот момент» может быть психо-сознательной моделью, оставшейся от предыдущих повторений Вселенной;
Фундаментальные исследования Шона М. Кэрролла: Автор мировых бестселлеров о тайнах Вселенной, проблемах времени и пространства представил очередную спорную квантовую концепцию.
Гипотеза о бесконечном повторении Вселенной и классификация научных сомнений
Сравнительный анализ теоретической модели Шона Кэрролла, ограничений, связанных с реальностью, и физических параметров:
Критерии анализа и понятия
Модель квантового повторения (Гипотеза)
Научная критика и ограничения реальной действительности
Основной автор и центр
Шон М. Кэрролл (Университет Джонса Хопкинса)
Сообщество квантовой физики и теоретической космологии
Конечный этап Вселенной
«Большое сжатие» (материя возвращается в квантовую точку)
В настоящее время Вселенная продолжает ускоренно расширяться
Судьба истории и событий
Все события, наша жизнь, наши разговоры повторятся точно так же
Теория пока является спекулятивной идеей, не получившей полного доказательства
Состояние математической модели
Циклы идеально работают в цифрах и уравнениях
Истинное происхождение пространства, времени и материи еще не объяснено
Влияние на человеческое сознание
Придает реальное космическое обоснование чувству дежавю (деджа ву)
В психологии дежавю рассматривается как сбой памяти
Научные труды и популярность
«Сометинг Диплй Хидден», «Те Биггест Идеас ин те Универсе»
Книги, вызвавшие широкие научные дискуссии в мировом масштабе
Фундаментальная физика и философская экспертиза: Действительно ли мы живем в ловушке времени?
Выводы астрофизиков и специалистов по квантовой механике:
«Разница между математической гармонией и реальным бытием»: Хотя теория Шона Кэрролла выглядит очень красиво на бумаге и в математических формулах, на практике она совершенно не подтверждена; сегодня современная астрономия считает основным сценарием не повторное сжатие Вселенной, а ее бесконечное остывание и расширение под воздействием темной энергии (большое замерзание); однако вероятность полного восстановления квантовых состояний теоретически абсолютно не исключается;
Физическое доказательство философии Фридриха Ницше о «Вечном возвращении»: Великий философ в свое время выдвинул идею «Вечного возвращения», подчеркивая, что человек обречен проживать свою жизнь снова и снова с каждой секундой; модель Кэрролла придает этому философскому взгляду математическую форму на языке квантовой физики — это побуждает человечество относиться к каждому принимаемому решению с огромной ответственностью;
Проблема бесконечности и судьбы: Если Вселенная бесконечное число раз повторяется в абсолютно одинаковом состоянии, значит, свобода воли и выбор человека также оказываются заранее определенным абсолютным алгоритмом; однако, как признают сами ученые, квантовые случайности и принцип неопределенности могут оставлять возможность для немного иного развития истории в каждом новом цикле.
Испытывали ли вы когда-нибудь в жизни сильное чувство дежавю, когда вас посещало удивительное ощущение: «Я уже был здесь, я произносил эти слова именно так»? Как вы думаете, действительно ли мы вращаемся внутри бесконечного космического кольца, или человеческая жизнь — это неповторимое и единственное чудо? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого загадочного научного открытия, взрывающего человеческое сознание, с друзьями!
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