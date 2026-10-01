Бесконечна ли Вселенная повторяется?: Ученые рассчитали начало перезапуска истории

·6·Мир
Бесконечна ли Вселенная повторяется?: Ученые рассчитали начало перезапуска истории

Повторялись ли история человечества, все разговоры на Земле, где мы живем, принятые решения и каждое наше мгновение миллиарды раз в прошлом и повторятся ли с такой же точностью в будущем? Известный физик-теоретик, специалист по квантовой физике и космологии из престижного Университета Джонса Хопкинса в США Шон М. Кэрролл (Сеан М. Карролл) и его коллеги на основе математических моделей рассчитали, при каких условиях история Вселенной может в точности повториться до мельчайшей частицы.

Согласно революционной теории физиков, за известным нам «Большим взрывом» (Биг Банг) когда-нибудь должно последовать «Большое сжатие» (Биг Крунч), которое вернет всю материю и время в исходную точку. Эта квантовая модель предполагает бесконечный космический цикл, поднимая интригующий вопрос о том, что часто встречающееся у людей загадочное состояние «дежавю» — ощущение «я уже переживал это событие именно так» — может быть не просто игрой мозга, а отголоском бесконечно повторяющихся космических циклов.

«Большое сжатие, бесконечное космическое кольцо и загадка дежавю»: 5 основных научных фактов

Наиболее важные аналитические точки квантовой гипотезы команды Шона Кэрролла:

  • Космическое повторение с математической точностью: Ученые Университета Джонса Хопкинса рассчитали условия, при которых квантовое состояние Вселенной полностью возвращается в свою исходную точку;

  • Теория «Большого сжатия» (Биг Крунч): После «Большого взрыва» пространство может перестать расширяться, снова сжаться и дать толчок началу нового цикла;

  • Мы живем в одном из бесконечных циклов: Согласно исследованию, наша жизнь, решения и история нашей планеты уже могли происходить бесконечное число раз;

  • Научный взгляд на феномен дежавю: Выдвигается предположение, что чувство «я уже видел этот момент» может быть психо-сознательной моделью, оставшейся от предыдущих повторений Вселенной;

  • Фундаментальные исследования Шона М. Кэрролла: Автор мировых бестселлеров о тайнах Вселенной, проблемах времени и пространства представил очередную спорную квантовую концепцию.

Гипотеза о бесконечном повторении Вселенной и классификация научных сомнений

Сравнительный анализ теоретической модели Шона Кэрролла, ограничений, связанных с реальностью, и физических параметров:

Критерии анализа и понятия

Модель квантового повторения (Гипотеза)

Научная критика и ограничения реальной действительности

Основной автор и центр

Шон М. Кэрролл (Университет Джонса Хопкинса)

Сообщество квантовой физики и теоретической космологии

Конечный этап Вселенной

«Большое сжатие» (материя возвращается в квантовую точку)

В настоящее время Вселенная продолжает ускоренно расширяться

Судьба истории и событий

Все события, наша жизнь, наши разговоры повторятся точно так же

Теория пока является спекулятивной идеей, не получившей полного доказательства

Состояние математической модели

Циклы идеально работают в цифрах и уравнениях

Истинное происхождение пространства, времени и материи еще не объяснено

Влияние на человеческое сознание

Придает реальное космическое обоснование чувству дежавю (деджа ву)

В психологии дежавю рассматривается как сбой памяти

Научные труды и популярность

«Сометинг Диплй Хидден», «Те Биггест Идеас ин те Универсе»

Книги, вызвавшие широкие научные дискуссии в мировом масштабе

Фундаментальная физика и философская экспертиза: Действительно ли мы живем в ловушке времени?

Выводы астрофизиков и специалистов по квантовой механике:

  • «Разница между математической гармонией и реальным бытием»: Хотя теория Шона Кэрролла выглядит очень красиво на бумаге и в математических формулах, на практике она совершенно не подтверждена; сегодня современная астрономия считает основным сценарием не повторное сжатие Вселенной, а ее бесконечное остывание и расширение под воздействием темной энергии (большое замерзание); однако вероятность полного восстановления квантовых состояний теоретически абсолютно не исключается;

  • Физическое доказательство философии Фридриха Ницше о «Вечном возвращении»: Великий философ в свое время выдвинул идею «Вечного возвращения», подчеркивая, что человек обречен проживать свою жизнь снова и снова с каждой секундой; модель Кэрролла придает этому философскому взгляду математическую форму на языке квантовой физики — это побуждает человечество относиться к каждому принимаемому решению с огромной ответственностью;

  • Проблема бесконечности и судьбы: Если Вселенная бесконечное число раз повторяется в абсолютно одинаковом состоянии, значит, свобода воли и выбор человека также оказываются заранее определенным абсолютным алгоритмом; однако, как признают сами ученые, квантовые случайности и принцип неопределенности могут оставлять возможность для немного иного развития истории в каждом новом цикле.

Испытывали ли вы когда-нибудь в жизни сильное чувство дежавю, когда вас посещало удивительное ощущение: «Я уже был здесь, я произносил эти слова именно так»? Как вы думаете, действительно ли мы вращаемся внутри бесконечного космического кольца, или человеческая жизнь — это неповторимое и единственное чудо? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого загадочного научного открытия, взрывающего человеческое сознание, с друзьями!

Шон М. КэрроллУниверситет Джонса ХопкинсаВселеннаяДежавю
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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