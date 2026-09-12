Употребляли ли люди наркотические вещества 25 тысяч лет назад

Ученые выяснили, что люди могли начать употреблять психоактивные вещества гораздо раньше, чем предполагалось. Одно из последних исследований показало, что некоторые общины в Индонезии могли использовать орех бетеля в качестве наркотического средства еще 25 тысяч лет назад.

Ученые из Университета Гриффита в Австралии обнаружили необычные следы на костях древних людей. Специалисты пришли к выводу, что эти следы могут быть связаны с рассасыванием ореха бетеля. Профессор Адам Брумм, возглавлявший исследование, отметил, что это может быть самым древним свидетельством употребления психоактивных веществ в мире.

Необычные следы на зубах

В исследовании, опубликованном в журнале Скиенке Адванкес, Индонезии речь идет о двух древних охотниках, найденных на острове Сулавеси. Один из них жил примерно 25–16 тысяч лет назад, а другой — 7,6–6,3 тысячи лет назад.

На зубах обоих охотников были обнаружены необычные признаки износа в виде круглых углублений. С помощью специальных анализов ученые установили, что эти следы возникли в результате длительного рассасывания ореха бетеля.

Орех бетеля — это семя арековой пальмы. При его употреблении у человека может возникнуть легкое приподнятое настроение, то есть состояние эйфории, а также повыситься чувствительность.

«Хотя в западном обществе это вещество малоизвестно, оно является четвертым по популярности психоактивным веществом в мире после алкоголя, кофеина и никотина», — сказал Брумм.

Ранее считалось, что употребление психоактивных веществ началось после появления земледелия, то есть около 13 тысяч лет назад, с изобретением алкогольных напитков. Однако Брумм подчеркивает, что эта теория не учитывает, что корни наиболее распространенных психоактивных веществ уходят в гораздо более глубокую древность.

«Это исследование означает, что некоторые виды современного аддиктивного поведения берут начало в традициях древних охотников», — добавил ученый.

Современный облик древней традиции

В наши дни наркотическое вещество из ореха употребляют путем жевания семян бетеля, смешанных с гашеной известью и другими ингредиентами. Эта смесь широко распространена в Южной и Юго-Восточной Азии, ее употребляет около десятой части населения земного шара.

Исследователи также провели специальный эксперимент, вымочив орехи в искусственной слюне. Результаты показали, что даже простое рассасывание цельного ореха может высвободить достаточное количество психоактивных веществ, чтобы изменить работу мозга.

Таким образом, новое исследование ставит под сомнение прежние представления, предполагая, что история употребления людьми психоактивных веществ может быть гораздо древнее, чем считалось ранее.