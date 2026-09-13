14-летняя девочка месяцами страдала после использования антивозрастной косметики

·66·Мир
14-летняя девочка месяцами страдала после использования антивозрастной косметики

14-летняя Сиенна Сорби столкнулась с проблемами кожи, которые длились несколько месяцев, после того как во время ночевки у подруги попробовала средства по уходу за кожей, предназначенные для взрослых.

Девочка рассказала, что ее привлекли продукты из-за «красивой и эстетичной» упаковки. Однако средства были рассчитаны на зрелую кожу. Утром кожа Сиенны стянулась, начала чесаться, а лицо покрылось красными пятнами.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Сиенна знала, что продукты являются антивозрастными, но не понимала, что они не подходят для ее возраста.

«Мы увидели средства для взрослых и заинтересовались. Раньше я ими не пользовалась, но они выглядели очень эстетично и красиво», — сказала она.

Когда состояние кожи не улучшилось, Сиенна обратилась к врачу. По ее словам, веки покраснели и сильно пересохли, а на челюсти и щеках после зуда появилась красная сыпь. Эта проблема повлияла на ее планы: она должна была участвовать в модном показе пяти брендов и трех фотосессиях, но от двух пришлось отказаться.

Врачи предположили, что защитный барьер ее кожи был поврежден, и порекомендовали использовать терапию красным светом в процессе ухода. Реакция прошла, но Сиенна отметила, что до сих пор борется с чувствительностью и сухостью кожи.

Специалисты также обеспокоены растущим интересом молодежи к косметике для взрослых. По имеющимся данным, даже 8-летние дети просят дорогие средства по уходу за кожей, которые продвигают инфлюенсеры в социальных сетях. Британская ассоциация дерматологов предупредила, что некоторые ингредиенты, включая отшелушивающие кислоты, могут нанести вред молодой коже.

Сиенна посоветовала молодежи не использовать антивозрастные средства, кислоты и ретинол, не понимая, подходят ли они им по возрасту.

«Уход за кожей может быть интересным, но молодежь должна использовать продукты, соответствующие их возрасту», — сказала она.

Мать Сиенны, Мари, подчеркнула, что на продуктах должны быть более четкие предупреждения о том, подходят ли они детям и подросткам. По ее мнению, дети могут заниматься уходом за кожей, но для этого необходимо предоставлять достаточно информации и разъяснений по выбору безопасных средств, соответствующих возрасту.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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