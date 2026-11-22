Среди лошадей встречаются как обычные масти, так и весьма необычные: золотистые, серебристые, пятнистые или обладающие металлическим блеском. Столь своеобразный внешний вид связан с генетическими особенностями животных и процессом образования пигментов в их организме.

Цвет шерсти, кожи и глаз лошадей в основном определяется пигментом под названием меланин. Существует два его основных типа: эумеланин, отвечающий за черные и коричневые оттенки, и феомеланин, создающий рыжие и желтоватые тона. Количество и распределение этих пигментов регулируются взаимодействием нескольких генов.

Например, генетический вариант, называемый Чампагне (шампанское), придает шерсти лошадей золотистый или шампанский оттенок. Глаза у таких лошадей часто бывают голубоватыми или зеленоватыми, а кожа может иметь розоватый оттенок. Ген Креам осветляет основной цвет, создавая у лошадей светло-золотистые, кремовые или почти белые окрасы.

Еще одна интересная особенность — комплекс Леопард. Он формирует пятнистый окрас, встречающийся у лошадей породы аппалуза. Вариант Сабино приводит к появлению белых пятен на определенных участках тела, особенно вокруг ног и головы.

Важную роль в формировании этих цветов играют меланоциты — специальные клетки, вырабатывающие пигмент. Их развитие, распределение в коже и волосяных фолликулах, а также выработка меланина регулируются генетическими механизмами.

Следует отметить, что такие необычные масти — это не то же самое, что альбинизм или лейкизм. Например, при истинном альбинизме выработка меланина резко снижается или практически прекращается. При лейкизме же может быть нарушено развитие или распределение пигментных клеток.