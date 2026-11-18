Судьба Дженсена Хуанга в Nvidia решена: совет директоров не намерен возвращать его
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- Совет директоров компании Nvidia отклонил предложение основателя Дженсена Хуанга вернуться на пост генерального директора.
- Компания привлекла фирму Heidrick & Struggles для поиска постоянного руководителя, в то время как обязанности временного главы сейчас выполняет финансовый директор Колетт Кресс.
- По словам председателя совета директоров Харви Джонса, совет в настоящее время работает над устранением последствий, с которыми столкнулась компания, и укреплением контроля.
Основатель Nvidia Дженсен Хуанг заявлял о готовности вернуться на пост генерального директора. Однако совет директоров компании не намерен поддерживать это предложение. Новое руководство приступило к управлению компанией после отставки Хуанга и поиску постоянного генерального директора.
Об этом сообщил новый председатель совета директоров Харви Джонс в ходе телефонной конференции, пишет НБК Невс.
Совет директоров не намерен возвращать Хуанга
Харви Джонс отказался отвечать на вопросы, касающиеся отставки Дженсена Хуанга и продолжающегося процесса расследования. Он подчеркнул, что совет предоставит дополнительную информацию только тогда, когда сочтет это необходимым.
«Совет директоров от имени наших акционеров активно работает над устранением последствий, с которыми сталкивается компания, а также над укреплением своих возможностей контроля в будущем», — сказал Джонс.
Это заявление внесло ясность в ситуацию, связанную с желанием Хуанга вернуться к руководству компанией. Совет пока не дал согласия на его возвращение.
Сам Хуанг заявлял о готовности вернуться на должность
Дженсен Хуанг днем ранее заявлял, что открыт для возможности вернуться на пост генерального директора.
«Если совет директоров решит, что мое возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, нашей компании и Америки, я буду рад ответить на этот призыв и вернуться на должность генерального директора», — сказал он.
По словам Хуанга, многие сотрудники, инвесторы, деловые партнеры и клиенты просили его вернуться к руководству компанией.
Однако последняя позиция совета директоров показывает, что такое возвращение пока не стоит на повестке дня.
Nvidia ищет нового генерального директора
Компания привлекла фирму Хеидрик &амп; Стругглес, специализирующуюся на подборе руководящих кадров, для выбора постоянного генерального директора.
По данным НБК Невс, эта компания имеет опыт подбора топ-менеджеров для технологических корпораций. В частности, она участвовала в процессе поиска нового генерального директора для Microsoft в 2013–2014 годах на замену Стиву Балмеру.
В настоящее время обязанности временного руководителя Nvidia исполняет финансовый директор Колетт Кресс.
Что стало причиной отставки Хуанга?
Дженсен Хуанг основал компанию Nvidia в 1993 году и руководил ею до осени 2026 года.
Скандал, связанный с его личной жизнью, стал достоянием общественности в октябре. Согласно сообщениям изданий, распространилась информация о романтических отношениях Хуанга с Элис Хуанг, главой компании Мегаспид. Утверждалось, что американские спецслужбы подозревали эту женщину в шпионаже в пользу Китая. Позже появились сообщения о том, что у Хуанга были отношения еще с двумя сотрудницами компании.
После этого поступила информация о том, что совет директоров Nvidia отстранил его от должностей президента, генерального директора и члена совета.
Издание Финанкиал Тимес писало, что Хуанг обсуждает с окружением возможность возвращения на пост генерального директора и рассчитывает добиться в этом процессе поддержки Белого дома.
В нынешней ситуации перед Nvidia стоят две важные задачи: укрепление доверия к системе управления компанией и выбор нового постоянного руководителя. Несмотря на желание Хуанга вернуться, совет директоров сообщил, что пока выбирает другой путь.
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