Основатель Nvidia Дженсен Хуанг заявлял о готовности вернуться на пост генерального директора. Однако совет директоров компании не намерен поддерживать это предложение. Новое руководство приступило к управлению компанией после отставки Хуанга и поиску постоянного генерального директора.

Об этом сообщил новый председатель совета директоров Харви Джонс в ходе телефонной конференции, пишет НБК Невс.

Совет директоров не намерен возвращать Хуанга

Харви Джонс отказался отвечать на вопросы, касающиеся отставки Дженсена Хуанга и продолжающегося процесса расследования. Он подчеркнул, что совет предоставит дополнительную информацию только тогда, когда сочтет это необходимым.

«Совет директоров от имени наших акционеров активно работает над устранением последствий, с которыми сталкивается компания, а также над укреплением своих возможностей контроля в будущем», — сказал Джонс.

Это заявление внесло ясность в ситуацию, связанную с желанием Хуанга вернуться к руководству компанией. Совет пока не дал согласия на его возвращение.

Сам Хуанг заявлял о готовности вернуться на должность

Дженсен Хуанг днем ранее заявлял, что открыт для возможности вернуться на пост генерального директора.