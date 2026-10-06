В США 35-летний антирекорд: из-за вспышки кори объявлено чрезвычайное положение

·29·Мир
В США 35-летний антирекорд: из-за вспышки кори объявлено чрезвычайное положение

В Соединенных Штатах обостряется эпидемиологическая ситуация. На фоне стремительного распространения вируса кори по всей стране власти штата Нью-Йорк официально ввели режим чрезвычайного положения.

Согласно последней медицинской статистике, опубликованной всемирно известным университетом Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заболевания корью в США достигло ровно 4 020. Этот показатель является самым высоким историческим антирекордом, зафиксированным в стране с 1991 года.

Ситуация в Нью-Йорке: введение чрезвычайных мер

Администрация штата и органы здравоохранения были вынуждены принять жесткие меры для локализации очагов заболевания:

  • Показатель в штате: Согласно официальным отчетам, к настоящему времени на территории штата Нью-Йорк зафиксирован 101 подтвержденный случай;

  • Что означает чрезвычайное положение: Введение данного режима позволяет оперативно направлять дополнительные бюджетные средства в медицинскую систему, увеличивать количество пунктов обязательной вакцинации и максимально усилить санитарный контроль в учебных заведениях.

Почему 35-летний рекорд вызывает тревогу?

Эксперты в сфере здравоохранения США объясняют возобновление вспышки кори, которая некогда считалась практически полностью побежденной, следующими факторами:

  • Снижение показателей вакцинации: В последние годы среди населения, в особенности среди маленьких детей, усилилась тенденция отказа от плановой вакцинации, что привело к ослаблению коллективного иммунитета;

  • Высокая заразность: Корь является одной из самых быстро и легко распространяющихся воздушно-капельным путем опасных инфекций, способной вызывать тяжелые осложнения (пневмонию, энцефалит и поражение головного мозга) у невакцинированных людей с очень высокой вероятностью.

Медицинские чиновники призывают всех граждан проверить свою историю вакцинации и при появлении любых симптомов заболевания (высокая температура, кашель, сыпь) немедленно обращаться к врачам.

СШАКорьНью-ЙоркУниверситет Джонса Хопкинса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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