Можно ли отказаться от дорогостоящих анализов? Важное открытие по месторождениям Западной Сибири

Вихревые диаграммы: Метод не связан со стихийным бедствием — результаты анализа визуально отображаются на диаграммах, напоминающих воронку торнадо. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на прогноз добычи газа, отмечаются широкими полосами, отделяя их от второстепенных факторов;

Индивидуальный подход по пластам: Как пояснил участник проекта Артем Елисеев, если в мелководных и пористых сеноманских пластах решающую роль играет движение снизу напорных вод, то в более глубоко залегающих плотных готеривских пластах важнее правильно оценить реальный объем газа и понимать, какие пласты задействованы в добыче;

Точная сортировка: В результате для каждого отдельного месторождения был сформирован четкий алгоритм относительно того, какие измерения можно условно проводить, а какие — отменить или сократить без ущерба для качества прогноза.

Национальное программное обеспечение и планы на будущее

В ходе исследования было протестировано и созданное в России отечественное программное обеспечение, чья скорость и точность расчетов доказали, что они ничуть не уступают зарубежным аналогам.

В настоящее время ученые работают над адаптацией этого метода к месторождениям в других регионах. Специалисты подчеркивают, что экономия в 30–300 миллионов рублей является теоретическим прогнозом на основе предварительных расчетов, а практический эффект будет зависеть от правильного составления планов изучения месторождения.