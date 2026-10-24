Можно ли отказаться от дорогостоящих анализов? Важное открытие по месторождениям Западной Сибири
Исследователи Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина разработали новый научный подход, позволяющий значительно сократить расходы на оценку и изучение месторождений природного газа.
По расчетам авторов, за счет применения метода математического анализа под названием «торнадо» на одном только месторождении можно сэкономить от 30 миллионов до 300 миллионов рублей в год. Результаты научной работы опубликованы в специализированном журнале «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений».
Почему оценка месторождений обходится слишком дорого?
Чтобы заранее спрогнозировать объемы добычи сырья из газовых месторождений, инженеры используют сложные цифровые компьютерные модели:
Сотни сложных показателей: Для работы таких моделей требуется множество параметров, таких как пористость и проницаемость подземных горных пород, пластовое давление, а также физико-химические свойства воды;
Дорогие лабораторные исследования: Сбор этих данных связан с бурением новых скважин, отбором кернов горных пород и проведением трудоемких лабораторных анализов;
Главный вопрос: В целях оптимизации расходов ученые научно обосновали вопрос о том, нужно ли с одинаковой глубиной изучать все показатели на каждом месторождении.
Что такое анализ «торнадо» и как он работает?
Ученые глубоко изучили данные по 66 крупным газовым скоплениям Западной Сибири и протестировали специальный алгоритм:
Вихревые диаграммы: Метод не связан со стихийным бедствием — результаты анализа визуально отображаются на диаграммах, напоминающих воронку торнадо. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на прогноз добычи газа, отмечаются широкими полосами, отделяя их от второстепенных факторов;
Индивидуальный подход по пластам: Как пояснил участник проекта Артем Елисеев, если в мелководных и пористых сеноманских пластах решающую роль играет движение снизу напорных вод, то в более глубоко залегающих плотных готеривских пластах важнее правильно оценить реальный объем газа и понимать, какие пласты задействованы в добыче;
Точная сортировка: В результате для каждого отдельного месторождения был сформирован четкий алгоритм относительно того, какие измерения можно условно проводить, а какие — отменить или сократить без ущерба для качества прогноза.
Национальное программное обеспечение и планы на будущее
В ходе исследования было протестировано и созданное в России отечественное программное обеспечение, чья скорость и точность расчетов доказали, что они ничуть не уступают зарубежным аналогам.
В настоящее время ученые работают над адаптацией этого метода к месторождениям в других регионах. Специалисты подчеркивают, что экономия в 30–300 миллионов рублей является теоретическим прогнозом на основе предварительных расчетов, а практический эффект будет зависеть от правильного составления планов изучения месторождения.
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