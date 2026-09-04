100 млрд кубометров газа в Китай: Россия запускает новый газопровод на Дальнем Востоке

·46·Мир
100 млрд кубометров газа в Китай: Россия запускает новый газопровод на Дальнем Востоке

Стратегическое энергетическое партнерство между Россией и Китаем выходит на новый уровень. На заседании двусторонней межправительственной комиссии в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) было официально объявлено о завершении строительства трансграничного участка нового газопровода по дальневосточному маршруту. Запуск новых сетей поставок российского газа крупнейшей экономике Азии призван вывести объемы экспорта на рекордные показатели.

Дальневосточный маршрут: полная мощность и новые объемы до 2027 года

Проект нового газопровода занимает важное место в энергетическом балансе двух стран:

  • Строительство завершено: Полностью завершены сложные строительные работы на трансграничном участке пересечения границ;

  • Сроки запуска: Главной целью проекта определено налаживание поставок природного газа в полном объеме до 2027 года;

  • Дополнительные 12 миллиардов кубометров: По данному новому маршруту в Китай будет экспортироваться дополнительно от 10 до 12 миллиардов кубометров «голубого топлива» в год.

От «Силы Сибири» до «Силы Сибири — 2»: анализ крупных газовых артерий

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, излагая перспективы сотрудничества на заседании комиссии, сообщил, что диалог по новым направлениям продолжается:

«Мы ведем активную подготовку к запуску дальневосточного маршрута и продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, в том числе по проекту “Сила Сибири — 2”», — заявил Александр Новак.

Наблюдается активизация и по другим крупным энергетическим проектам между двумя странами:

  • «Сила Сибири — 1» (действующий маршрут): Объемы поставок по этой сети последовательно увеличиваются, достигая от 38 до 44 миллиардов кубометров в год;

  • «Сила Сибири — 2» (ранее «Сила Сибири — 2»): Стороны ускорили подписание финальных коммерческих контрактов по масштабному проекту с пропускной способностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Меморандум, имеющий юридическую силу по данному направлению, был подписан в 2025 году.

Итоги 2026 года и исторический рубеж в 100 миллиардов кубометров

Газовая политика России на восточном направлении меняет карту глобального рынка:

  • Показатель 2026 года: К концу года общий объем поставок газа в Китай через действующий газопровод России «Сила Сибири — 1» и транзитную систему Казахстана составит примерно 50 миллиардов кубометров;

  • Потенциал будущего: Ожидается, что после запуска всех новых восточных маршрутов («Дальний Восток» и «Сила Сибири — 2») на полную проектную мощность совокупный годовой экспорт газа из России в Китай достигнет 100 миллиардов кубометров.

Для Москвы, полностью обратившейся к азиатскому рынку после потерь на европейском, эта инфраструктура послужит главной опорой долгосрочной экономической безопасности.

Как вы думаете, увеличит ли полный разворот газовых потоков России в сторону китайского рынка экономическую зависимость Пекина в долгосрочной перспективе, или это равноправный геополитический союз? Как данные проекты повлияют на транзитный потенциал и газовую политику государств Центральной Азии? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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