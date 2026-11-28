Сенаторы одобрили закон, направленный на усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения в Узбекистане. Согласно новым правилам, за некоторые правонарушения, наряду со штрафами и административным арестом, вводится наказание в виде лишения свободы.

В частности, водителям, повторно севшим за руль в нетрезвом состоянии, может грозить лишение свободы на срок от одного года до двух лет.

Также ужесточается ответственность для тех, кто передал управление автомобилем несовершеннолетнему лицу. За данное правонарушение может быть наложен штраф в размере 50 БРВ, то есть 22 миллиона сумов, или применен административный арест на срок до 15 суток.

Если передача управления автомобилем несовершеннолетнему лицу повлечет за собой тяжкие последствия, виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.