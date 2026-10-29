В Казахстане арендатор нанес телесные повреждения хозяйке дома и получил 30 суток ареста (видео)

В столице Казахстана городе Астане в социальных сетях распространилось видео конфликта между хозяйкой дома и 22-летним арендатором. Инцидент произошел из-за того, что арендатор не освободил жилье в установленный срок. Об этом сообщает НУР.КЗ.

Согласно информации, разногласия возникли, когда женщина потребовала освободить сдаваемую в аренду квартиру. На опубликованном видео видно, как мужчина оскорбляет женщину и нападает на нее.

По данным департамента полиции города Астаны, 22-летний подозреваемый задержан. В связи с тем, что в ходе конфликта он нанес хозяйке дома телесные повреждения, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Также за использование нецензурной лексики и совершение мелкого хулиганства мужчина решением суда был подвергнут административному аресту сроком на 30 суток.