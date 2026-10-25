В Кокшетау спасли 93-летнего мужчину и 89-летнюю женщину (видео)

В казахстанском городе Кокшетау спасатели оказали помощь двоим пожилым людям. 93-летний мужчина и 89-летняя женщина были спасены и переданы бригадам скорой медицинской помощи. Об этом сообщает НУР.КЗ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС совместно с полицейскими помогли вскрыть двери квартир двух пожилых граждан.

В первом случае выяснилось, что 93-летний мужчина не мог самостоятельно встать и открыть дверь.

Для проникновения в квартиру спасатели использовали альпинистское снаряжение. Они спустились с четвертого этажа на третий через балкон и вошли в жилище. После этого мужчина был передан бригаде скорой помощи.

Во втором случае была спасена 89-летняя женщина 1937 года рождения. После завершения аварийно-спасательных работ она также была передана сотрудникам скорой помощи.

МЧС призвало граждан не оставлять пожилых людей без внимания и регулярно справляться об их состоянии. Также ведомство напомнило, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по номеру 112.