В Кокшетау спасли 93-летнего мужчину и 89-летнюю женщину (видео)

·87·Мир
В Кокшетау спасли 93-летнего мужчину и 89-летнюю женщину (видео)

В казахстанском городе Кокшетау спасатели оказали помощь двоим пожилым людям. 93-летний мужчина и 89-летняя женщина были спасены и переданы бригадам скорой медицинской помощи. Об этом сообщает НУР.КЗ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС совместно с полицейскими помогли вскрыть двери квартир двух пожилых граждан.

В первом случае выяснилось, что 93-летний мужчина не мог самостоятельно встать и открыть дверь.

Для проникновения в квартиру спасатели использовали альпинистское снаряжение. Они спустились с четвертого этажа на третий через балкон и вошли в жилище. После этого мужчина был передан бригаде скорой помощи.

Во втором случае была спасена 89-летняя женщина 1937 года рождения. После завершения аварийно-спасательных работ она также была передана сотрудникам скорой помощи.

МЧС призвало граждан не оставлять пожилых людей без внимания и регулярно справляться об их состоянии. Также ведомство напомнило, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по номеру 112.

КокшетауМинистерство по чрезвычайным ситуациям КазахстанаNUR.KZ
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Казахстане 45-летняя женщина наказана за поступок несовершеннолетнего сына (видео)В Казахстане 45-летняя женщина наказана за поступок несовершеннолетнего сына (видео)Сегодня 10:55Тайванец разоблачил измену через робот-пылесос и попал под судТайванец разоблачил измену через робот-пылесос и попал под судВчера 00:07Рыбак спасся живым в океане спустя восемь днейРыбак спасся живым в океане спустя восемь дней9 сентября 14:47В гостинице в Индии выявлена противозаконная деятельность: спасена и гражданка УзбекистанаВ гостинице в Индии выявлена противозаконная деятельность: спасена и гражданка Узбекистана4 октября 21:24У берегов Индонезии затонуло туристическое судно: 19 человек спасены (видео)У берегов Индонезии затонуло туристическое судно: 19 человек спасены (видео)30 сентября 08:39Француженка, находившаяся в плену 12 лет, наконец спасенаФранцуженка, находившаяся в плену 12 лет, наконец спасена3 июля 14:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца