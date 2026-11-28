Если подобные действия повлекут за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, за допуск несовершеннолетних к управлению транспортным средством предусмотрен штраф в размере 50 БРВ или административный арест на срок до 15 суток.

Отмечается, что в 2025 году с участием детей в возрасте 14 лет и младше произошло 168 дорожно-транспортных происшествий.

Увеличиваются штрафы для водителей, превышающих скорость

Согласно новому закону, размеры штрафов за значительное превышение установленного скоростного режима также будут повышены.

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В частности:

За превышение скорости более чем на 40 километров в час — штраф до 25 БРВ;

За превышение более чем на 60 километров в час — штраф до 45 БРВ;

За превышение более чем на 80 километров в час — штраф в размере 65 БРВ, а также лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.

По имеющимся данным, за первые девять месяцев 2026 года было зафиксировано 19 719 правонарушений, связанных с превышением скорости на 40–60 километров в час.

Дрифт и незаконные гонки также не остались без внимания

Документ предусматривает усиление ответственности за выполнение опасных маневров на дорогах, дрифт, участие в незаконных автомобильных гонках и умышленное создание помех другим участникам дорожного движения.

Согласно статистике, в 2025 году было выявлено 604 правонарушения, связанных с дорожным хулиганством. За первые девять месяцев 2026 года эта цифра составила 572 случая.

Сенаторы подчеркивают, что основная цель изменений заключается не только в увеличении штрафов и сроков заключения, но и в предотвращении опасных ситуаций на дорогах, повышении ответственности водителей и защите человеческих жизней.

Стоит отметить, что закон был одобрен Сенатом 28 ноября. Таким образом, для его вступления в силу должны быть завершены последующие установленные правовые процедуры.