В Албании массовые беспорядки: улицы в дыму и огне, полиция была вынуждена применить силу

В Европе появился новый очаг социальной напряженности: в столице Албании Тиране тысячи граждан начали масштабные акции протеста против коррупции, экономических трудностей и политики действующего правительства.

Главным требованием протестующих является немедленная отставка правительства премьер-министра Эди Рамы. У здания премьер-резиденции и центральных государственных ведомств ситуация вышла из-под контроля, зафиксированы прямые ожесточенные столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Огонь, пиротехника и дым: подробности столкновений в центре столицы

Как видно из распространенных фото- и видеокадров, акции вышли за рамки мирного протеста и перешли в стадию жестких действий:

Фейерверки и удары пиротехникой: Протестующие запускали из специальных устройств ракеты, мощную пиротехнику и горючие вещества в сторону рядов полиции и административных зданий;

Огонь и дымовая завеса: Территория вокруг правительственных зданий оказалась окутана густым дымом и пламенем, толпа пытается прорвать заградительные барьеры безопасности;

Контрнаступление полиции: Силы безопасности задействовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометную технику с целью разогнать протестующих.

В чем глубинная причина недовольства?

Накопившееся за долгое время среди албанской общественности социальное недовольство переросло в открытые протесты: