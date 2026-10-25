В Албании массовые беспорядки: улицы в дыму и огне, полиция была вынуждена применить силу
В Европе появился новый очаг социальной напряженности: в столице Албании Тиране тысячи граждан начали масштабные акции протеста против коррупции, экономических трудностей и политики действующего правительства.
Главным требованием протестующих является немедленная отставка правительства премьер-министра Эди Рамы. У здания премьер-резиденции и центральных государственных ведомств ситуация вышла из-под контроля, зафиксированы прямые ожесточенные столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.
Огонь, пиротехника и дым: подробности столкновений в центре столицы
Как видно из распространенных фото- и видеокадров, акции вышли за рамки мирного протеста и перешли в стадию жестких действий:
Фейерверки и удары пиротехникой: Протестующие запускали из специальных устройств ракеты, мощную пиротехнику и горючие вещества в сторону рядов полиции и административных зданий;
Огонь и дымовая завеса: Территория вокруг правительственных зданий оказалась окутана густым дымом и пламенем, толпа пытается прорвать заградительные барьеры безопасности;
Контрнаступление полиции: Силы безопасности задействовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометную технику с целью разогнать протестующих.
В чем глубинная причина недовольства?
Накопившееся за долгое время среди албанской общественности социальное недовольство переросло в открытые протесты:
Коррупция в высших эшелонах: Оппозиция и представители населения обвиняют правительство в системной коррупции, разграблении государственных закупок и монополии;
Давление на премьер-министра: Многолетнее правление главы правительства Эди Рамы и последние политические скандалы переполнили чашу терпения населения;
Угроза эскалации ситуации: Лидеры оппозиции заявляют, что протестные движения не остановятся, наоборот, пока правительство не уйдет в отставку, демонстрации в столице и других регионах будут усиливаться.
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