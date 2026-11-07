Страшный пожар на железной дороге: подробности крушения поезда, в котором сгорели 4 вагона
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- В индийском штате Пенджаб в четырех вагонах поезда «Кармабхуми Экспресс», следовавшего из Амритсара в Нью-Джалпайгури, произошел крупный пожар.
- В инциденте, случившемся недалеко от железнодорожной станции Сараи Банджара, жертв и серьезных травм зафиксировано не было.
- Машинист и сотрудники поезда предотвратили масштабную трагедию, активировав систему экстренного торможения и отцепив горящие вагоны от состава.
В индийском штате Пенджаб произошло страшное происшествие на железной дороге. В пассажирском поезде «Кармабхуми Экспресс», следовавшем из Амритсара в Нью-Джалпайгури, внезапно вспыхнул крупный пожар сразу в 4 вагонах. ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции Сараи Банджара.
Пламя распространилось мгновенно, и густой черный дым охватил вагоны, вызвав панику среди пассажиров. Однако, по счастливой случайности и благодаря оперативным мерам, жертв удалось избежать.
Прыжки из движущегося поезда: моменты спасения и паники
Очевидцы и официальные источники раскрыли подробности поездки, превратившейся в страшную ночь:
Паника и опасные прыжки: Поскольку огонь и ядовитый дым быстро распространялись на соседние вагоны, среди пассажиров начался сильный хаос. До того как прозвучал сигнал тревоги и поезд полностью остановился, некоторые пассажиры в попытке спастись были вынуждены выпрыгивать из движущегося состава прямо на железнодорожную насыпь;
Жертв нет: Согласно первым официальным заявлениям, в результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм. Власти оценивают это как настоящее чудо.
Мужество машиниста: как удалось предотвратить большую трагедию?
Хладнокровие сотрудников поезда сыграло решающую роль в предотвращении больших потерь и гибели сотен людей:
Экстренное торможение: Заметив ситуацию, машинист и проводник поезда немедленно активировали систему экстренного торможения, сумев резко остановить состав;
Отцепление вагонов: Чтобы огонь не распространился на весь поезд, сотрудники оперативно отцепили 4 горящих вагона от остальной части состава. Это спасло жизни сотен пассажиров в других вагонах.
Что стало причиной пожара?
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные бригады, спасательные группы и специальный медицинский поезд:
Предварительная версия: Железнодорожные власти предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрической системе вагонов;
Начато расследование: Пламя полностью ликвидировано, специальная комиссия проводит расследование для установления точных причин инцидента;
Дополнительный поезд: Для пассажиров, которые остались невредимы, но не смогли добраться до пункта назначения, железнодорожная компания выделила дополнительный специальный поезд, на котором они были отправлены к месту назначения.
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