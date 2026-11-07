Страшный пожар на железной дороге: подробности крушения поезда, в котором сгорели 4 вагона

В индийском штате Пенджаб произошло страшное происшествие на железной дороге. В пассажирском поезде «Кармабхуми Экспресс», следовавшем из Амритсара в Нью-Джалпайгури, внезапно вспыхнул крупный пожар сразу в 4 вагонах. ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции Сараи Банджара.

Пламя распространилось мгновенно, и густой черный дым охватил вагоны, вызвав панику среди пассажиров. Однако, по счастливой случайности и благодаря оперативным мерам, жертв удалось избежать.

Прыжки из движущегося поезда: моменты спасения и паники

Очевидцы и официальные источники раскрыли подробности поездки, превратившейся в страшную ночь:

Паника и опасные прыжки: Поскольку огонь и ядовитый дым быстро распространялись на соседние вагоны, среди пассажиров начался сильный хаос. До того как прозвучал сигнал тревоги и поезд полностью остановился, некоторые пассажиры в попытке спастись были вынуждены выпрыгивать из движущегося состава прямо на железнодорожную насыпь;

Жертв нет: Согласно первым официальным заявлениям, в результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм. Власти оценивают это как настоящее чудо.

Мужество машиниста: как удалось предотвратить большую трагедию?

Хладнокровие сотрудников поезда сыграло решающую роль в предотвращении больших потерь и гибели сотен людей:

Экстренное торможение: Заметив ситуацию, машинист и проводник поезда немедленно активировали систему экстренного торможения, сумев резко остановить состав;

Отцепление вагонов: Чтобы огонь не распространился на весь поезд, сотрудники оперативно отцепили 4 горящих вагона от остальной части состава. Это спасло жизни сотен пассажиров в других вагонах.

Что стало причиной пожара?

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные бригады, спасательные группы и специальный медицинский поезд: