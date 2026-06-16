Шавкат Мирзиёев и Байрам Бегай посадили дерево в резиденции Коксарай (фото, видео)

·9·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Байрам Бегай посадили дерево в резиденции Коксарай (фото, видео)

Организованный на высочайшем уровне в нашей столице первый в истории двусторонних отношений саммит высокого уровня ознаменовался не только важными политическими и экономическими соглашениями, но и прекрасными традициями, основанными на взаимном уважении и искренности. По завершении продуктивных и исторических переговоров в резиденции Коксарай Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Албания Байрам Бегай посетили Аллею почетных гостей. Лидеры двух стран совместно посадили саженец как символ кровного родства и искренней дружбы.

Зеленый символ связей двух народов

Эта красивая и символичная церемония стала свидетельством того, что отношения между Ташкентом и Тираной вступили в новую эпоху. Дерево, укоренившееся в величественной аллее, стало ярким символом того, что многовековые узы дружбы, искренняя солидарность и взаимопонимание между узбекским и албанским народами становятся всё крепче.

Кроме того, данный саженец был расценен как символ долгосрочного и твердого стремления вывести многогранные стратегические партнерские отношения между Узбекистаном и Албанией на качественно новый, высокий уровень.

В следующей таблице официального дипломатического и символического анализа вы можете подробно ознакомиться с деталями традиционного мероприятия, проведенного по итогам визита высокого уровня:

Церемония по завершении переговоров

Место посадки саженца высокого уровня

Главы государств, принявшие участие в мероприятии

Главный символический смысл и значение данной церемонии

Новая эра в двусторонних отношениях

Традиционное мероприятие по посадке дерева


(Для высокопоставленных гостей)

Аллея почетных гостей


(Резиденция Коксарай, Ташкент)

Шавкат Мирзиёев


Байрам Бегай

Неразрывные узы дружбы и взаимопонимания между народами двух стран

Новый этап в развитии многогранных связей Узбекистана и Албании

За кулисами: продолжение искреннего общения

Процесс посадки дерева проходил в очень искренней и дружественной атмосфере. Поливая саженец, лидеры двух стран отметили, что историческое сотрудничество, фундамент которого заложен сегодня, подобно этому дереву, пустит корни и принесет свои плоды в ближайшие годы.

О дипломатических традициях:

В дипломатическом протоколе Узбекистана посадка дерева в Аллее почетных гостей считается знаком высочайшего уважения и доверия. На фоне новых экономических проектов, открывающихся логистических путей через порт Дуррес и культурных связей, этот зеленый саженец послужит великим мостом в будущее между Ташкентом и Тираной.

Следите за последними дипломатическими достижениями Узбекистана на международной арене, эксклюзивными репортажами из Коксарая, искренним общением глав государств за кулисами и самыми надежными и оперативными новостями мира на страницах Замин!

Шавкат МирзиёевБайрам БегайУзбекистанАлбанияТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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