Президент Албании прибыл в Узбекистан с официальным визитом

По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Президент Албании Байрам Бегай в сопровождении супруги прибыл в нашу страну с официальным визитом.

Высокопоставленного гостя в Ташкентском международном аэропорту встретили Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов и другие официальные лица.

В ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут в рамках визита, будут обсуждены перспективы многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Албанией.

Стороны рассмотрят вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, «зеленой» энергетики, туризма, а также культурно-гуманитарных обменов.

Также планируется обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также по сотрудничеству на многосторонних платформах.

В ходе визита Президент Албании также примет участие в 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме.