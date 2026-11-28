Китайские инженеры разработали специальный костюм, способный защитить роботов-собак от температур до 1 000 градусов Цельсия. Оснащенный им робот успешно прошел испытания, пробыв в огне 10 минут. Об этом сообщило китайское издание Скиенке анд Течнологй Даилй.

Отмечается, что испытание проводилось 25 ноября в пожарно-спасательном подразделении города Сучжоу, провинция Цзянсу. В ходе эксперимента с помощью соломы, угля и бензина был создан мощный очаг возгорания, в который направили робота-собаку в защитном костюме.

Робот свободно передвигался в огне, менял направление и некоторое время оставался на одном месте. Через 10 минут он вышел из пламени без повреждений. После испытания его движения оставались стабильными, температура в отсеке с аккумулятором составила около 43 градусов, а в моторах суставов — около 70 градусов.

Как работает защитный костюм?

Специалисты разработали костюм толщиной всего 5–6 миллиметров. Он состоит из нескольких слоев: внешний слой огнеупорный, а внутренние выполняют функции теплоизоляции, поглощения и отражения тепла.

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При создании этой технологии были использованы аэрокосмические теплозащитные материалы, разработанные для китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» (Лонг Марч 5).

В ходе первых испытаний, несмотря на защиту корпуса, резиновые лапы робота начали плавиться под воздействием огня. После этого инженеры усовершенствовали конструкцию лап, добавив в состав резины огнеупорные и теплоотражающие материалы.

Какие задачи выполняет робот-собака во время пожара?

Робот-собака в специальном защитном костюме не только выдерживает высокие температуры, но и способен вести наблюдение в условиях густого дыма. С помощью технологии лазерного сканирования он может обнаруживать объекты сквозь задымление.

Устройство также оснащено связью 5Г и резервной системой передачи видео. По данным разработчиков, роботом можно управлять дистанционно даже внутри зданий выше 30 этажей, при этом он передает изображения высокого качества.

Эксперты ожидают, что данная технология поможет пожарным определять источник возгорания до входа в здание, проверять задымленные зоны и находить людей, оставшихся внутри.

Авторы проекта заявили, что такие роботы-собаки могут применяться примерно в 95 процентах случаев пожаров. Планируется подготовка материала защитного костюма к массовому производству. В будущем рассматривается возможность его использования при изготовлении специальной экипировки для самих пожарных.