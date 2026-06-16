Шавкат Мирзиёев официально встретил главу Албании

·19·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев официально встретил главу Албании

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии официальной встречи высокопоставленного гостя из Албании. По сообщению Пресс-службы Президента, церемония была организована в атмосфере высокого официального уровня и искренности, характерной для встреч глав государств.

На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Площадь была украшена государственными флагами Узбекистана и Албании. В церемонии также приняли участие представители официальных делегаций обеих стран.

Шавкат Мирзиёев официально встретил главу Албании

Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовал высокопоставленного гостя и пригласил его на почетную трибуну. После этого под аккомпанемент военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Албании.

В ходе официальной церемонии главы государств прошли вдоль строя почетного караула. На фотографиях отчетливо видны теплота, уважение и официальные дипломатические традиции, присущие двусторонним отношениям. Выступление военнослужащих в строю, национальный архитектурный декор и флаги на территории резиденции придали встрече особую торжественность.

Шавкат Мирзиёев официально встретил главу Албании

Затем главы государств поприветствовали членов официальных делегаций. Представители двух стран обменялись приветствиями, выразив готовность к диалогу.

Одной из важных частей церемонии стала совместная фотосессия. Главы государств и их супруги сфотографировались на фоне флагов Узбекистана и Албании. Эти моменты стали символическим выражением визита, направленного на дальнейшее укрепление дружественных отношений и дипломатических связей между двумя государствами.

Шавкат Мирзиёев официально встретил главу Албании

После церемонии официальной встречи начались переговоры на высшем уровне. Ожидается, что на них будут обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Албанией, вывод двусторонних отношений на новый этап, политический диалог, экономическое партнерство и другие важные направления.

Подобные встречи имеют важное значение для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами, повышения взаимного доверия и открытия новых возможностей для практического сотрудничества. В последние годы Узбекистан уделяет особое внимание открытости во внешней политике, расширению регионального и международного партнерства.

Шавкат Мирзиёев официально встретил главу Албании

Диалог с Албанией рассматривается как один из важных шагов в этом направлении. Высокий уровень организации официальной церемонии, искренняя встреча под флагами двух государств и переговоры на высшем уровне могут открыть новую страницу в отношениях между Ташкентом и Тираной.

Ожидается, что по итогам встречи стороны достигнут важных договоренностей по расширению взаимовыгодного сотрудничества, продвижению новых инициатив и укреплению связей между народами двух стран.

Мирзиёев официально встретил главу Албании

Шавкат МирзиёевУзбекистанАлбания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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