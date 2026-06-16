Шавкат Мирзиёев официально встретил главу Албании

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии официальной встречи высокопоставленного гостя из Албании. По сообщению Пресс-службы Президента, церемония была организована в атмосфере высокого официального уровня и искренности, характерной для встреч глав государств.

На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Площадь была украшена государственными флагами Узбекистана и Албании. В церемонии также приняли участие представители официальных делегаций обеих стран.

Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовал высокопоставленного гостя и пригласил его на почетную трибуну. После этого под аккомпанемент военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Албании.

В ходе официальной церемонии главы государств прошли вдоль строя почетного караула. На фотографиях отчетливо видны теплота, уважение и официальные дипломатические традиции, присущие двусторонним отношениям. Выступление военнослужащих в строю, национальный архитектурный декор и флаги на территории резиденции придали встрече особую торжественность.

Затем главы государств поприветствовали членов официальных делегаций. Представители двух стран обменялись приветствиями, выразив готовность к диалогу.

Одной из важных частей церемонии стала совместная фотосессия. Главы государств и их супруги сфотографировались на фоне флагов Узбекистана и Албании. Эти моменты стали символическим выражением визита, направленного на дальнейшее укрепление дружественных отношений и дипломатических связей между двумя государствами.

После церемонии официальной встречи начались переговоры на высшем уровне. Ожидается, что на них будут обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Албанией, вывод двусторонних отношений на новый этап, политический диалог, экономическое партнерство и другие важные направления.

Подобные встречи имеют важное значение для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами, повышения взаимного доверия и открытия новых возможностей для практического сотрудничества. В последние годы Узбекистан уделяет особое внимание открытости во внешней политике, расширению регионального и международного партнерства.

Диалог с Албанией рассматривается как один из важных шагов в этом направлении. Высокий уровень организации официальной церемонии, искренняя встреча под флагами двух государств и переговоры на высшем уровне могут открыть новую страницу в отношениях между Ташкентом и Тираной.

Ожидается, что по итогам встречи стороны достигнут важных договоренностей по расширению взаимовыгодного сотрудничества, продвижению новых инициатив и укреплению связей между народами двух стран.