Силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и успешно уничтожили в воздухе баллистическую ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) в направлении столицы королевства — города Эр-Рияд. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление коалиции.

Этот инцидент вывел кризис безопасности на Ближнем Востоке на новый этап на фоне возобновившихся в регионе военных столкновений после четырехлетнего относительного затишья и перемирия.

Атака и безопасность столицы: Детали официального заявления

Оперативные действия сил противовоздушной обороны королевства предотвратили серьезный ущерб, который мог быть нанесен столице:

Удар в направлении столицы: В заявлении коалиции во главе с Саудовской Аравией отмечается, что баллистическая ракета хуситов была выпущена именно в сторону Эр-Рияда, где проживают миллионы людей;

Успешный перехват: Системы ПВО своевременно обнаружили цель и полностью нейтрализовали ее в небе до того, как она вошла на территорию города;

Подтверждение Reuters: Международное агентство подтвердило официальную информацию коалиции о перехвате ракеты и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Четырехлетнее затишье подошло к концу: Почему столкновения вспыхнули вновь?

Ситуация в регионе заметно ухудшилась со второй половины июля:

Возобновление войны: Вооруженные столкновения между поддерживаемой Саудовской Аравией армией правительства Йемена и силами «Ансар Аллах» возобновились в середине июля после четырехлетнего перерыва;

Превосходство на Красном море: За этот период хуситы добились значительного военного превосходства и сумели взять под свой контроль все западное побережье Красного моря;

Контроль над Баб-эль-Мандебским проливом: Кроме того, под контроль сил «Ансар Аллах» перешли города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, который считается важнейшим геостратегическим узлом для международной торговли и прохода нефтяных танкеров.

Очередная атака баллистической ракетой на Эр-Рияд свидетельствует о том, что безопасность стратегических морских путей и городов региона оказалась под еще более серьезной угрозой.