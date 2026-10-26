Воздушная атака в небе над Эр-Риядом: баллистическая ракета, запущенная хуситами по Саудовской Аравии, сбита

·61·Мир
Воздушная атака в небе над Эр-Риядом: баллистическая ракета, запущенная хуситами по Саудовской Аравии, сбита

Силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и успешно уничтожили в воздухе баллистическую ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) в направлении столицы королевства — города Эр-Рияд. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление коалиции.

Этот инцидент вывел кризис безопасности на Ближнем Востоке на новый этап на фоне возобновившихся в регионе военных столкновений после четырехлетнего относительного затишья и перемирия.

Атака и безопасность столицы: Детали официального заявления

Оперативные действия сил противовоздушной обороны королевства предотвратили серьезный ущерб, который мог быть нанесен столице:

  • Удар в направлении столицы: В заявлении коалиции во главе с Саудовской Аравией отмечается, что баллистическая ракета хуситов была выпущена именно в сторону Эр-Рияда, где проживают миллионы людей;

  • Успешный перехват: Системы ПВО своевременно обнаружили цель и полностью нейтрализовали ее в небе до того, как она вошла на территорию города;

  • Подтверждение Reuters: Международное агентство подтвердило официальную информацию коалиции о перехвате ракеты и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Четырехлетнее затишье подошло к концу: Почему столкновения вспыхнули вновь?

Ситуация в регионе заметно ухудшилась со второй половины июля:

  • Возобновление войны: Вооруженные столкновения между поддерживаемой Саудовской Аравией армией правительства Йемена и силами «Ансар Аллах» возобновились в середине июля после четырехлетнего перерыва;

  • Превосходство на Красном море: За этот период хуситы добились значительного военного превосходства и сумели взять под свой контроль все западное побережье Красного моря;

  • Контроль над Баб-эль-Мандебским проливом: Кроме того, под контроль сил «Ансар Аллах» перешли города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, который считается важнейшим геостратегическим узлом для международной торговли и прохода нефтяных танкеров.

Очередная атака баллистической ракетой на Эр-Рияд свидетельствует о том, что безопасность стратегических морских путей и городов региона оказалась под еще более серьезной угрозой.

Саудовская АравияЙеменАнсар АллахЭр-Рияд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хуситы нанесли удары дронами и ракетами по столице и аэропортам Саудовской АравииХуситы нанесли удары дронами и ракетами по столице и аэропортам Саудовской Аравии7 октября 15:35Хуситы в третий раз атаковали саудовскую столицу — детали нападения на Эр-РиядХуситы в третий раз атаковали саудовскую столицу — детали нападения на Эр-Рияд11 октября 10:39Саудовская Аравия запросила у Британии военной помощи против хуситов: вступит ли Лондон в большую войну?Саудовская Аравия запросила у Британии военной помощи против хуситов: вступит ли Лондон в большую войну?15 сентября 11:37Саудовский принц отказался наносить совместные с Израилем удары против хуситовСаудовский принц отказался наносить совместные с Израилем удары против хуситов14 октября 23:05Арабская коалиция нанесла сокрушительные удары по 82 военным объектам хуситов в ЙеменеАрабская коалиция нанесла сокрушительные удары по 82 военным объектам хуситов в Йемене8 октября 16:49Верховный муфтий Саудовской Аравии обратился к военнымВерховный муфтий Саудовской Аравии обратился к военным26 сентября 08:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца