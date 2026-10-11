Хуситы в третий раз атаковали саудовскую столицу — детали нападения на Эр-Рияд

·54·Мир
Хуситы в третий раз атаковали саудовскую столицу — детали нападения на Эр-Рияд

Военное противостояние в Ближневосточном регионе достигло беспрецедентного накала. Хуситы в Йемене нанесли очередной сокрушительный удар по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, еще 309 человек получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

Это стало третьим крупным ударом хуситов по столице королевства за последнюю неделю.

Машины скорой помощи, вертолеты и переполненные больницы

Как сообщает международное агентство Reuters, после нападения в столице возникло чрезвычайное положение:

  • Тяжелые потери: Подтверждена гибель 12 гражданских лиц в зоне поражения, 309 пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь;

  • Нагрузка на медучреждения: Все клиники и центральные больницы столицы переполнены потоком раненых, доставляемых на машинах скорой помощи и вертолетах;

  • Тревога в центре столицы: Данные атаки, осуществленные третий день подряд, стали серьезным испытанием для саудовской инфраструктуры и систем противовоздушной обороны.

Сотни ударов саудовской коалиции и реакция Вашингтона

В ответ на нападение арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией начала жесткие ответные меры:

  • Сотни ответных ударов: Силы коалиции заявили о нанесении сотен ответных воздушных ударов по важным военным базам, складам и пусковым позициям хуситов на территории Йемена;

  • Заявление Дональда Трампа: Президент США прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что Вашингтон «серьезно рассматривает возможность» прямого присоединения к военным ударам, которые наносит Саудовская Аравия.

Вероятное военное вмешательство США и обмен ударами между сторонами создают угрозу того, что очаг войны на Ближнем Востоке разрастется еще сильнее и приведет к региональному кризису глобальной безопасности.

Саудовская АравияЙеменЭр-РиядДональд Трамп
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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