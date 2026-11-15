Хулен Лопетеги покидает сборную Катара: неожиданное решение тренера

Известный испанский специалист Хулен Лопетеги принял решение завершить свою работу на посту главного тренера сборной Катара. Как сообщает авторитетное издание Marca тренер решил не продлевать действующий контракт, срок которого истекает в апреле 2027 года.

Причины принятия решения и проблема Кубка Азии

Как стало известно, основной причиной такого решения Хулена Лопетеги стало изменение сроков проведения Кубка Азии Ранее сообщалось, что из-за атак йеменских хуситов на Саудовскую АравиюКубок Азии 2027 года был перенесен на январь 2028 года Возникшие в результате изменения повлияли на планы тренера. Вероятнее всего, опытный специалист продолжит свою дальнейшую карьеру не в сборной, а в клубном футболе продолжит работу.

Ситуация и показатели Детали и информация Главный тренер Хулен Лопетеги (испанский специалист) Сборная Сборная Катара (возглавлял с 2025 года) Статус контракта Контракт, истекающий в апреле 2027 года, продлен не будет Основная причина Перенос Кубка Азии на 2028 год из-за угроз безопасности

Завершение работы Лопетеги в Катаре

Напомним, что Хулен Лопетеги был назначен главным тренером сборной Катара в 2025 году. Под его руководством катарцы приняли участие в чемпионате мира 2026 года, заняв последнее место в группе Б. Ожидается, что уход тренера ознаменует начало нового этапа перемен для катарского футбола.

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