Напряженность на Ближнем Востоке: подробности атаки на стратегические объекты в Саудовской Аравии

·61·Мир
Напряженность на Ближнем Востоке: подробности атаки на стратегические объекты в Саудовской Аравии
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Яхья Сариа, представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, сообщил о проведении атаки на стратегические и военные объекты Саудовской Аравии с помощью баллистических ракет и дронов.
  • В результате атак были поражены международный аэропорт имени короля Халида, военные лагеря и системы радаров в Джизане и Наджране, что привело к жертвам и материальному ущербу.
  • Кроме того, в небе над провинцией Таиз был сбит саудовский разведывательно-ударный беспилотник «Wing Лунг ИИ».

Военное противостояние в ближневосточном регионе перешло в еще более опасную фазу. Военный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене Яхья Сариа объявил о нанесении крупных ударов по ряду важных стратегических и военных целей на территории Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и боевых дронов.

Согласно официальному заявлению хуситов, удары затронули не только военные базы в приграничных районах, но и гражданскую инфраструктуру в столице королевства.

Основные цели: аэропорт и военные лагеря

Представитель движения раскрыл следующие подробности проведенных военных операций:

  • Международный аэропорт Эр-Рияда: сообщается, что по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии был нанесен удар баллистической ракетой, в результате чего объекту был нанесен значительный материальный ущерб;

  • Цели в Джизане и Наджране: с помощью дрона была атакована система военных радаров к северу от Джизана. Кроме того, баллистическими ракетами были нанесены удары по военному лагерю в Наджране и зданию командования пограничной службы в Джизане; сообщается о погибших и раненых среди саудовских военнослужащих;

  • Эль-Джауф и сбитый дрон: в восточной части йеменской провинции Эль-Джауф по позициям просаудовских сил было выпущено сразу 6 баллистических ракет. Кроме того, было заявлено о том, что в небе над провинцией Таиз был сбит современный саудовский разведывательно-ударный беспилотник «Wing Лунг ИИ».

Корни напряженности: региональное противостояние усиливается

Вооруженный конфликт между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами продолжается с 2014 года. Однако в последние месяцы противостояние еще больше обострилось:

  • В июле 2026 года повстанцы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии и неоднократно атаковали принадлежащие королевству нефтяные танкеры;

  • А в начале августа хуситы начали крупное наступление на юго-западе Йемена, а в сентябре полностью взяли под свой контроль стратегически важный порт Моха и ключевые территории вокруг Баб-эль-Мандебского пролива.

На данный момент власти Саудовской Аравии еще не дали полных комментариев по поводу этих заявлений, в частности, о последствиях удара по столичному аэропорту. Ситуация продолжает представлять серьезную угрозу для международной безопасности и глобальных поставок энергоресурсов.

ЙеменХуситыСаудовская АравияАнсар Аллах
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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