Саудовская Аравия запросила у Британии военной помощи против хуситов: вступит ли Лондон в большую войну?

Ситуация на Ближнем Востоке вновь достигла точки наивысшего напряжения — кровопролитное противостояние в Йемене вышло за региональные границы и начало угрожать глобальной торговле и энергетической безопасности. Согласно сенсационной информации влиятельного агентства «Bloomberg», ссылающегося на осведомленные источники, правительство Саудовской Аравии обратилось к официальному Лондону с прямой просьбой о военной и дипломатической поддержке в целях отражения неожиданных и яростных атак шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене и защиты своей нефтяной инфраструктуры от ракетных ударов.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем еще не принял окончательного решения по поводу вмешательства в широкомасштабные военные операции, однако пока дал согласие на отправку на саудовскую землю военных советников. Британские эксперты и советники настойчиво подчеркивают Энди Бернему, что установление хуситами полного контроля над Баб-эль-Мандебским проливом приведет к ужасной катастрофе для мирового судоходства и международной экономики. Тем временем хуситы уже успели захватить важные районы на побережье Красного моря, в том числе крупный порт Аль-Моха.

Итак, почему Саудовская Аравия оказалась нуждающейся в поддержке Запада, к каким последствиям приведет новый военный шаг Лондона на Ближнем Востоке и какой удар нанесет кризис в Баб-эль-Мандебе по мировому рынку?

Запрос Эр-Рияда Лондону: нефтяные объекты и оперативная военная помощь

Детали срочного обращения Саудовской Аравии к Великобритании:

Призыв к военной и дипломатической помощи: по данным «Bloomberg», британский премьер-министр получил официальную заявку от Саудовской Аравии на пресечение ожесточенной атаки поддерживаемой Ираном группировки;

Защита нефтяных сетей: Эр-Рияд запрашивает у Британии современные вооруженные силы для защиты нефтяных месторождений и перерабатывающих заводов, имеющих важное значение для национальной казны и мирового рынка, от беспилотных аппаратов и крылатых ракет хуситов;

Колебания премьер-министра: премьер-министр Великобритании Энди Бернем не спешит вступать в прямую военную интервенцию и пока ограничивается отправкой в Саудовскую Аравию лишь корпуса опытных военных советников.

Баб-эль-Мандебский пролив: угроза, способная парализовать мировую торговлю

Советники британского правительства предупреждают о наихудших сценариях:

Глобальное судоходство под угрозой: эксперты объяснили премьер-министру, что если силы «Ансар Аллах» полностью возьмут под свой контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, это вызовет катастрофический спад в системе международных грузоперевозок;

Очередной удар по мировой экономике: закрытие или переход под контроль хуситов главных морских ворот, ведущих в Суэцкий канал, приведет к резкому глобальному росту цен на нефть и продукцию;

Утрачен стратегический порт Аль-Моха: за последнюю неделю хуситы совершили стремительное наступление на юго-западе Йемена, захватив побережье Красного моря и считающийся стратегически важным порт Аль-Моха, что еще больше усугубило ситуацию.

Вспышка войны с новой силой: шоковый удар по аэропорту Саны

Хронология событий, обостривших ситуацию в регионе:

Июльский удар: ситуация в Йемене коренным образом ухудшилась в середине июля текущего года — проправительственные силы совершили атаку в момент посадки в аэропорту Саны самолета из Ирана, доставлявшего делегацию руководства хуситов;

Объявление войны: движение «Ансар Аллах» возложило прямую ответственность за данное нападение на Саудовскую Аравию и официально объявило о продолжении состояния войны против Эр-Рияда до тех пор, пока блокада подконтрольных ему территорий не будет полностью снята;

Изменение военного баланса: стремительное продвижение хуситов изменило соотношение сил в регионе, вынуждая Арабскую коалицию и западные государства принимать сложные дипломатические и военные решения.

Степень вмешательства Великобритании в напряженность в Йемене и ее окончательная позиция по защите Саудовской Аравии определят будущую архитектуру безопасности всего Ближневосточного региона.

По вашему мнению, должны ли Великобритания и западные государства полностью вмешаться в вооруженный конфликт в Йемене для защиты Красного моря и саудовской нефтяной инфраструктуры или это еще сильнее разжжет конфликт? Как опасная ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива повлияет на мировой рынок нефти? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом, касающимся глобальной политики и безопасности, со всеми своими друзьями и наблюдателями за международными событиями!