51 миллиард долларов за мир: хуситы выдвинули Саудовской Аравии жесткие условия

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее власть в Йемене, выдвинуло огромные финансовые и политические требования в обмен на прекращение многолетнего военного конфликта с Саудовской Аравией и подписание мирного соглашения. Согласно информации, опубликованной влиятельным изданием Те Валл Стрит Джурнал (ВСДж), хуситы требуют от Эр-Рияда выплаты репараций в размере 51 миллиарда долларов.

Помимо финансовой компенсации, от саудовских властей потребовали ряда геополитических уступок, которые могут коренным образом изменить баланс сил в Йемене.

3 главных условия хуситов: от репараций до признания власти

Для заключения мирного соглашения движение «Ансар Аллах» выдвинуло следующие основные требования:

Репарации в размере 51 миллиарда долларов: Хуситы считают, что эта огромная сумма должна быть выплачена в качестве компенсации за восстановление инфраструктуры Йемена, разрушенной в результате многолетних авиаударов саудовской коалиции и экономической блокады;

Официальное признание в качестве законной власти: Движение потребовало от Саудовской Аравии официально признать их единственной и законной правящей силой Йемена;

Отказ от поддержки действующего правительства: Хуситы поставили условием полное прекращение военной и финансовой помощи законному правительству Йемена, признанному ООН и международным сообществом.

Реакция Саудовской Аравии: наследный принц обеспокоен

Власти Эр-Рияда и лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не намерены соглашаться на столь жесткие условия:

Условие военного превосходства: Мухаммед ибн Салман категорически не желает идти на подобные уступки в статусе проигравшей стороны, не добившись явного военного превосходства на поле боя;

Риск новых угроз: Руководство королевства опасается, что выплата такой крупной суммы и политическое отступление лишь усилят хуситов, побуждая их в будущем требовать еще больше денег и наносить новые удары;

Предыдущее предложение в 1 миллиард: Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия при посредничестве Тегерана (Ирана) предлагала хуситам 1 миллиард долларов за прекращение приграничных атак, однако на фоне нынешнего требования в 51 миллиард долларов эта сумма выглядит незначительной.

Сложные переговоры вокруг Йемена и дальнейшее развитие напряженности на Ближнем Востоке на фоне этих требований вступают в еще более опасную фазу.