51 миллиард долларов за мир: хуситы выдвинули Саудовской Аравии жесткие условия

·60·Мир
51 миллиард долларов за мир: хуситы выдвинули Саудовской Аравии жесткие условия
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Движение «Ансар Аллах» в Йемене требует выплаты репаций в размере 51 миллиарда долларов в обмен на подписание мирного соглашения с Саудовской Аравией.
  • Помимо этой суммы, хуситы поставили условием признание их в качестве единственной законной силы Йемена и прекращение Эр-Риядом помощи действующему правительству.
  • Наследный принц Мухаммед ибн Салман не желает соглашаться на такие жесткие условия, не достигнув военного преимущества.

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее власть в Йемене, выдвинуло огромные финансовые и политические требования в обмен на прекращение многолетнего военного конфликта с Саудовской Аравией и подписание мирного соглашения. Согласно информации, опубликованной влиятельным изданием Те Валл Стрит Джурнал (ВСДж), хуситы требуют от Эр-Рияда выплаты репараций в размере 51 миллиарда долларов.

Помимо финансовой компенсации, от саудовских властей потребовали ряда геополитических уступок, которые могут коренным образом изменить баланс сил в Йемене.

3 главных условия хуситов: от репараций до признания власти

Для заключения мирного соглашения движение «Ансар Аллах» выдвинуло следующие основные требования:

  • Репарации в размере 51 миллиарда долларов: Хуситы считают, что эта огромная сумма должна быть выплачена в качестве компенсации за восстановление инфраструктуры Йемена, разрушенной в результате многолетних авиаударов саудовской коалиции и экономической блокады;

  • Официальное признание в качестве законной власти: Движение потребовало от Саудовской Аравии официально признать их единственной и законной правящей силой Йемена;

  • Отказ от поддержки действующего правительства: Хуситы поставили условием полное прекращение военной и финансовой помощи законному правительству Йемена, признанному ООН и международным сообществом.

Реакция Саудовской Аравии: наследный принц обеспокоен

Власти Эр-Рияда и лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не намерены соглашаться на столь жесткие условия:

  • Условие военного превосходства: Мухаммед ибн Салман категорически не желает идти на подобные уступки в статусе проигравшей стороны, не добившись явного военного превосходства на поле боя;

  • Риск новых угроз: Руководство королевства опасается, что выплата такой крупной суммы и политическое отступление лишь усилят хуситов, побуждая их в будущем требовать еще больше денег и наносить новые удары;

  • Предыдущее предложение в 1 миллиард: Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия при посредничестве Тегерана (Ирана) предлагала хуситам 1 миллиард долларов за прекращение приграничных атак, однако на фоне нынешнего требования в 51 миллиард долларов эта сумма выглядит незначительной.

Сложные переговоры вокруг Йемена и дальнейшее развитие напряженности на Ближнем Востоке на фоне этих требований вступают в еще более опасную фазу.

Ансар АллахЙеменСаудовская АравияМухаммед ибн Салман
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Напряженность на Ближнем Востоке: подробности атаки на стратегические объекты в Саудовской АравииНапряженность на Ближнем Востоке: подробности атаки на стратегические объекты в Саудовской АравииВчера 21:40Воздушная атака в небе над Эр-Риядом: баллистическая ракета, запущенная хуситами по Саудовской Аравии, сбитаВоздушная атака в небе над Эр-Риядом: баллистическая ракета, запущенная хуситами по Саудовской Аравии, сбита26 октября 09:25Саудовский принц отказался наносить совместные с Израилем удары против хуситовСаудовский принц отказался наносить совместные с Израилем удары против хуситов14 октября 23:05Хуситы нанесли удары дронами и ракетами по столице и аэропортам Саудовской АравииХуситы нанесли удары дронами и ракетами по столице и аэропортам Саудовской Аравии7 октября 15:35Новая угроза на Ближнем Востоке: хуситы нацелились на наследного принца Саудовской Аравии?Новая угроза на Ближнем Востоке: хуситы нацелились на наследного принца Саудовской Аравии?16 октября 10:31Саудовская Аравия запросила у Британии военной помощи против хуситов: вступит ли Лондон в большую войну?Саудовская Аравия запросила у Британии военной помощи против хуситов: вступит ли Лондон в большую войну?15 сентября 11:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца