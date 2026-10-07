Хуситы нанесли удары дронами и ракетами по столице и аэропортам Саудовской Аравии

·97·Мир
Хуситы нанесли удары дронами и ракетами по столице и аэропортам Саудовской Аравии

На фоне сохранявшегося в течение нескольких лет относительного мира в Ближневосточном регионе военные действия вновь достигли пика. Согласно срочному сообщению влиятельного информационного агентства Reuters, действованшее в Йемене движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении ударов по двум стратегически важным крупным аэропортам и военным объектам Саудовской Аравии с помощью ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Эта атака резко усилила опасения по поводу безопасности в регионе и создает риски, которые могут серьезно повлиять на движение гражданской авиации.

Цели ударов: столица Эр-Рияд и южные регионы

В сообщении отмечается, что хуситы провели крупномасштабную наступательную операцию одновременно по нескольким направлениям:

  • Удар дрона по столичному аэропорту: Представители движения подчеркнули, что с помощью ударных дронов была совершена атака на Международный аэропорт имени короля Халида, расположенный в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и считающийся главными воздушными воротами страны;

  • Баллистические ракеты и авиабаза: В то же время стало известно, что баллистические ракеты и дроны-камикадзе были запущены по Международному аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии, а также по важной военной авиабазе в городе Хамис-Мушайт.

4-летнее затишье подошло к концу: почему пламя войны разгорелось вновь?

Данная эскалация в регионе произошла не внезапно — после четырех лет перемирия и относительного затишья военное противостояние в Йемене возобновилось с середины июля:

  • Контроль над побережьем Красного моря: За последние месяцы силы «Ансар Аллах» установили полный контроль над городами вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, являющегося важным геостратегическим регионом, и всей западной береговой линией Красного моря;

  • Операция по освобождению Саны: Толчком к дальнейшему усилению конфликта стало официальное объявление поддерживаемым Саудовской Аравией и признанным на международном уровне правительством Йемена в воскресенье о начале масштабной военной операции по отвоеванию города Сана у хуситов.

Ответный удар хуситов по саудовским аэропортам показывает, что война в Йемене вступила в новую и опасную фазу эскалации не только внутри страны, но и по всему Аравийскому полуострову. В настоящее время саудовская сторона готовит официальное заявление о работе систем противовоздушной обороны и понесенном ущербе.

Ансар АллахСаудовская Аравияаэропорт Эр-Риядааэропорт Абха
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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