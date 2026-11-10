Новая война на Ближнем Востоке: от аэропорта Саны до атаки на Эр-Рияд — как разгорелся конфликт?

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Новая война на Ближнем Востоке: от аэропорта Саны до атаки на Эр-Рияд — как разгорелся конфликт?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Йеменское движение «Ансар Аллах» выпустило две баллистические ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии — Эр-Рияда, которые были уничтожены в воздухе арабской военной коалицией.
  • Данное событие является очередным этапом военной эскалации, начавшейся после ударов правительственной армии Йемена по аэропорту Саны в августе.
  • Эти атаки, произошедшие после четырех лет относительного спокойствия, представляют серьезную угрозу для региональной безопасности и глобального рынка нефти.

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло очередные ракетные удары в сторону столицы Саудовской Аравии — Эр-Рияда. Согласно экстренному заявлению агентства Reuters, арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией успешно перехватила и уничтожила в воздухе две баллистические ракеты, выпущенные в направлении столицы.

Кровавая эскалация после 4 лет затишья

Эта атака стала очередным острым этапом военных столкновений, возобновившихся в регионе с августа. Относительное спокойствие и затишье, наблюдавшиеся между сторонами в течение четырех лет, в последние месяцы сошли на нет.

Новому витку напряженности послужили удары правительственной армии Йемена, поддерживаемой Эр-Риядом, по аэропорту Саны. В ответ на это хуситы сначала совершили нападения на саудовские танкеры в Красном море, а теперь удары перенеслись непосредственно на территорию Саудовской Аравии и её столицу.

Этапы событий

Дата / Период

Действие и последствия

Временное затишье

В течение 4 лет

Прекращение прямых широкомасштабных ударов между сторонами

Возобновление конфликта

Август

Удар йеменской армии по международному аэропорту Саны

Ответные удары

Август–осень

Атаки хуситов с помощью дронов и ракет на саудовские нефтяные танкеры в Красном море

Атака на столицу

Последний случай

Уничтожение системами ПВО коалиции 2 ракет, направленных в сторону Эр-Рияда

«После ударов по аэропорту Саны целями стали морские торговые пути в Красном море, а теперь ракеты летят в сторону стратегического центра Саудовской Аравии — это означает, что баланс региональной безопасности вновь нарушен».

Нефтяной рынок и безопасность Красного моря под вопросом

Хотя нейтрализация ракет коалицией Саудовской Аравии позволила избежать жертв в столице, инцидент является серьезным сигналом тревоги для мировых рынков. В то время как движение танкеров в Красном море находится под угрозой, попытки атак на основные центры нефтедобычи и столичную инфраструктуру оказывают прямое давление на цены на нефть и международные логистические расходы.

Ситуация в регионе продолжает стремительно обостряться, и наблюдатели не исключают, что в ближайшие часы коалиция нанесет ответные авиаудары по базам хуситов в Йемене.

Как вы считаете, приведет ли нарушение четырехлетнего затишья в Йемене и ракетные удары по Эр-Рияду к началу большой войны на Ближнем Востоке? Выскажите свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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