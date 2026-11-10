Новая война на Ближнем Востоке: от аэропорта Саны до атаки на Эр-Рияд — как разгорелся конфликт?

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло очередные ракетные удары в сторону столицы Саудовской Аравии — Эр-Рияда. Согласно экстренному заявлению агентства Reuters, арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией успешно перехватила и уничтожила в воздухе две баллистические ракеты, выпущенные в направлении столицы.

Кровавая эскалация после 4 лет затишья

Эта атака стала очередным острым этапом военных столкновений, возобновившихся в регионе с августа. Относительное спокойствие и затишье, наблюдавшиеся между сторонами в течение четырех лет, в последние месяцы сошли на нет.

Новому витку напряженности послужили удары правительственной армии Йемена, поддерживаемой Эр-Риядом, по аэропорту Саны. В ответ на это хуситы сначала совершили нападения на саудовские танкеры в Красном море, а теперь удары перенеслись непосредственно на территорию Саудовской Аравии и её столицу.