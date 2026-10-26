В Бразилии завершились президентские выборы: 80-летний Лула да Силва вырвал победу

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В Бразилии завершились президентские выборы: 80-летний Лула да Силва вырвал победу

Во втором туре голосования на президентских выборах в Бразилии действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу над своим соперником — консервативным сенатором Флавиу Болсонару (сыном бывшего президента Жаира Болсонару), переизбравшись на рекордный для истории страны четвёртый срок.

По сообщению Высшего избирательного суда (ТСЭ) и международных агентств, после неожиданного поражения в первом туре действующий глава государства переломил ход борьбы в свою пользу в напряженном решающем раунде и обеспечил победу с отрывом примерно в 4,4 миллиона голосов.

Решающий тур и распределение голосов

В условиях острой политической конкуренции по всей стране окончательные цифры выглядят следующим образом:

  • Преимущество Лулы да Силвы: Лидер левоцентристской Партии трудящихся (ПТ) заручился поддержкой более чем 64 миллионов избирателей, или 51,79% (при первоначальном подсчете — 51,76%);

  • Результат Флавиу Болсонару: Представитель Либеральной партии (ПЛ), сын Жаира Болсонару Флавиу Болсонару набрал 48,21% голосов избирателей (по предварительным данным — 48,24%);

  • Дебаты в ходе выборов: Время голосования было продлено решением Верховного суда на два часа из-за проблем с общественным транспортом и погодных условий в некоторых регионах, что вызвало дополнительные споры между штабами обеих сторон в течение дня.

Исторический рекорд и региональный баланс

Очередная победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы имеет важнейшее значение не только для Бразилии, но и для политики всей Латиноамериканской региона:

  • Беспрецедентный результат в истории Бразилии: Лула стал первым лидером в современной истории Бразилии, который, оставшись на втором месте в первом туре, одержал победу в финальном раунде и в общей сложности был избран президентом четыре раза;

  • Рекорд возраста: Лула да Силва, которому скоро исполнится 81 год, обновил собственный рекорд в качестве самого пожилого главы государства, руководившего страной в период бразильской демократии;

  • Геополитические последствия: Бразилия — крупнейшая экономика Латинской Америки (с ВВП в 2,6 триллиона долларов) — наряду с Мексикой останется под влиянием левоцентристского блока и сохранит свой независимый политический курс в глобальном балансе сил.

Эта победа была одержана в условиях сильной поляризации бразильского общества, и перед обновленной администрацией стоят сложные задачи по обеспечению экономической стабильности страны и достижению компромисса с силами в парламенте.

Луис Инасиу Лула да СилваПрезидентские выборы в БразилииФлавиу БолсонаруПартия трудящихся
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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