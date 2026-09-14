В Швеции левая оппозиция захватила лидерство на выборах, а правые теряют трон

·29·Мир
В Швеции левая оппозиция захватила лидерство на выборах, а правые теряют трон

Парламентские выборы, прошедшие в воскресенье в Швеции, которая считается одним из самых стабильных и влиятельных государств Северной Европы, принесли поистине драматическую борьбу и неожиданный результат на политической карте Европы. Согласно предварительным официальным подсчетам, опубликованным государственной избирательной комиссией страны, левоцентристский оппозиционный блок под руководством бывшего премьер-министра Магдалены Андерссон отобрал лидерство у действующей правящей правой коалиции. После закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени бюллетени были подсчитаны более чем на 6,1 тысячах из примерно 6,6 тысяч участков, и на них левые вырвались вперед с 49,4 процента голосов.

Правая коалиция во главе с действующим премьер-министром Ульфом Кристерссоном зафиксировала результат в 49,1 процента, отставая с микроскопической разницей в 0,3 процента. Этот процесс голосования, в ходе которого проявилась огромная активность — на участки пришли 80,4 процента избирателей, — делает неизбежным формирование нового правительства в Скандинавии. Так что же решает в шведской политике разница всего в три десятых процента, почему поддерживавшие правительство правые популисты могут остаться без министерских постов и как этот выбор Стокгольма повлияет на Европейский Союз?

Ужасающая интрига в 0,3 процента: Последние цифры избирательной комиссии

Подсчеты, обнародованные Избирательной комиссией Швеции, выглядят следующим образом:

  • Победа левой оппозиции (49,4 процента): После подсчета почти 93 процентов бюллетеней по всей стране силы оппозиции близки к тому, чтобы занять большинство мест в парламенте, пусть и с небольшим преимуществом;

  • Падение правых (49,1 процента): Хотя правящая коалиция подошла очень близко к сопернику по количеству голосов, пока она не достигает порога, необходимого для удержания власти;

  • Явка избирателей (80,4 процента): Участие в голосовании более 80 процентов населения показывает, насколько серьезные сомнения и борьба за изменение политического курса происходили внутри общества.

Коалиция Магдалены Андерссон: Кто возвращается на трон?

Состав левоцентристского блока опирается на прочное объединение четырех основных политических сил:

  • Социал-демократическая рабочая партия: Эта партия во главе с экс-премьером Магдаленой Андерссон составляет ядро коалиции как крупнейшая и традиционная политическая организация страны;

  • Солидарность союзников: Левая партия, Партия центра и Партия охраны окружающей среды («зеленые») образовали единый фронт с социал-демократами, продвигая социальную защиту и экологические программы;

  • Реванш и возвращение: Потерпевшие узкое поражение на прошлых выборах и ушедшие от власти левые на этот раз находятся на пороге возвращения рычагов управления в свои руки.

Поражение Кристерссона и несбывшаяся мечта «Шведских демократов»

Блок действующего правительства получил серьезный удар:

  • Четверка правых: Умеренная коалиционная партия премьер-министра Ульфа Кристерссона, «Христианские демократы», «Либералы» и поддерживающая их извне правопопулистская партия «Шведские демократы» не смогли показать достаточный результат;

  • План вхождения во власть под угрозой: Если бы правые победили, партия «Шведские демократы», известная своими радикальными взглядами, впервые в своей истории должна была получить официальные министерские портфели;

  • Новое соотношение сил в парламенте: Победа левых обеспечит возвращение Стокгольма к более сбалансированному подходу в социальной политике, миграционном контроле и безопасности.

Совершенно очевидно, что почти равное разделение голосов пополам в Швеции потребует от политиков чрезвычайно тонких компромиссов и дипломатии при формировании нового коалиционного правительства и принятии законов.

А как, по вашему мнению, возвращение левых сил к власти в Швеции повлияет на общую политику Европейского Союза и миграционный кризис? Сможет ли новое правительство, сформированное с ничтожно малой разницей в 0,3 процента, стабильно работать долгое время? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом результатов столь ожесточенных выборов в Скандинавии со всеми любителями международной политики и вашими близкими!

Шведские парламентские выборыМагдалена АндерссонУльф КристерссонШведские демократы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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