Неожиданные сценарии выборов в Израиле 27 октября

Президент США Дональд Трамп накануне назначенных на 27 октября выборов в парламент Израиля — Кнессет, открыто заявил о своей «полной и безоговорочной» поддержке премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как пишет издание ДВ, глава Белого дома 18 октября на своей странице в соцсети Truth Social объяснил это решение общими стратегическими интересами Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Однако эта поддержка совпала по времени со сложным этапом на местной политической арене, когда партия Нетаньяху «Ликуд» уступает оппозиции в соцопросах.

«Придет другой лидер — останемся с Ираном один на один»: главный аргумент Трампа

Президент США считает сохранение Нетаньяху у власти главным гарантом региональной безопасности:

Иранская угроза и единственный союзник: Трамп подчеркнул, что если в Израиле сменится лидер, Вашингтону придется противостоять Тегерану самостоятельно, один на один. Он же открыто дал понять, что не намерен идти по такому пути;

Совместные удары: Американский лидер отметил, что в сотрудничестве с правительством Нетаньяху по иранскому режиму наносятся непрерывные военные и финансовые удары;

Давление не прекратится: Было отмечено, что совместное давление и санкции будут продолжаться до тех пор, пока официальный Тегеран не изменит свою внешнюю политику.

Результаты опросов: лидирует Гади Айзенкотт

Несмотря на жесткую благосклонность Трампа, настроения внутри самого Израиля складываются не в пользу действующего премьера:

Партия «Яшар» впереди: Согласно результатам социологических опросов, приводимым Те Джерусалем Пост , оппозиционная партия «Яшар» во главе с бывшим начальником Генштаба армии Израиля Гади Айзенкоттом может получить на выборах 22 мандата ;

«Ликуд» отстает: Главная сила действующего правительства — партия Нетаньяху «Ликуд» — как ожидается, опустится на второе место всего с 19 мандатами ;

Равные силы: Независимо от индивидуальных показателей партий, общие шансы блоков сторонников правительства и оппозиции остаются крайне близки друг к другу.

Проблема 61 мандата и угроза политического кризиса

Для формирования большинства из 120 мест в Кнессете и создания нового правительства требуется объединить как минимум 61 голос. Поэтому большее количество мест у отдельной партии не гарантирует ей абсолютной победы: