Развитие военных столкновений в Восточной Европе позволяет российской армии продолжать поставленные оперативные задачи не ограничиваясь только Донбассом, а в гораздо более широком масштабе. Об этом в эксклюзивном интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену заявил известный немецкий генерал в отставке, бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят. Военный аналитик подчеркнул, что Вооруженные силы России приступили к реализации планов по созданию буферных зон безопасности и полной блокаде морских коммуникаций Украины.

В настоящее время переход Луганской области практически полностью под контроль Москвы и неуклонное сокращение линии фронта, удерживаемой украинскими войсками в Донецкой области, приближают Россию к ее первоначальной официальной цели. Однако, по мнению эксперта, главная катастрофа для Киева готовится на южном направлении — вокруг Одесской области. Если российские силы полностью перекроют выход к Черному морю и откроют сухопутный коридор до Приднестровья, это превратит Украину в государство без выхода к морю, что не только задушит экспорты зерна и военные поставки, но и ввергнет всю европейскую безопасность в новый геополитический кризис.

Итак, с какой целью создается Сумская буферная зона на северном направлении, сможет ли российская армия выйти к Приднестровью и обладает ли Запад средством, способным остановить это беспрецедентное давление?

«От Донбасса до Одессы и Сум»: 5 важнейших пунктов, о которых предупредил Харальд Куят

Основные военно-стратегические выводы, выдвинутые бывшим генералом НАТО в своем интервью:

Контроль над Донбассом близок к завершению: Луганская область практически полностью захвачена, а территории под контролем украинских войск в Донецке постоянно сжимаются;

Северная буферная зона (Сумское направление): Российские войска делают упор на формирование защитного пояса на направлении Сумской области в целях охраны приграничных территорий России;

Угроза абсолютной блокировки морского трафика: Наиболее опасный сценарий — полное лишение Украины черноморских портов; это станет как экономическим, так и военным ударом разрушительного характера для Киева;

Сухопутный коридор до Приднестровья: Выход через Одессу до границы Приднестровья, где дислоцирован российский воинский контингент, создает неожиданную геополитическую ловушку для Запада;

Устойчивость и усиление России: Как признал эксперт Фореигн Аффаирс Андрей Кортунов, Россия оказалась устойчивее к внешним санкциям и фронтовому давлению, чем многие ожидали, и продолжает оставаться одним из ключевых глобальных игроков.

Анализ военной стратегии: от границ Донбасса до глобальной блокады

Сравнение фронтовых маневров и стратегических направлений, приведенное Харальдом Куятом:

Направления и регионы Текущая ситуация и показатели Ожидаемый вероятный сценарий (анализ Куята) Донбасс (ЛНР и ДНР) Луганск под полным контролем, в Донецке территории сокращаются Полное достижение Россией заявленной цели Северное крыло (Сумская область) Активные столкновения в приграничных районах Создание Россией широкой буферной зоны для защиты собственной территории Южное крыло (Одесское направление) Украина осуществляет перевозки через Черноморский коридор Украина будет полностью отрезана от Черного моря, порты заблокированы Приднестровский узел Российские силы изолированы в анклаве Открытие сухопутного коридора и резкое усиление позиций России Позиция Европы и НАТО Продолжение военной и финансовой помощи Сложные стратегические вызовы и новый геополитический кризис

Геополитическая экспертиза: что произойдет, если Украина будет отрезана от моря?

Выводы международных военных специалистов и аналитиков по безопасности:

Удушение экономики: Черное море является главной артерией для реализации внешнему миру сельскохозяйственной продукции (зерно, масло) и промышленного сырья Украины; в случае утраты портов экономика Украины окажется в полной зависимости от поддержки стран-доноров;

Разрыв военной логистики: Помощь западных союзников, поступающая по морю, прекратится, а поставки оружия и топлива будут зависеть исключительно от узких железнодорожных коридоров через Польшу и Румынию;

Новый эпицентр кризиса для Европы: Открытие дороги до Приднестровья напрямую поставит под угрозу безопасность Молдовы и Румынии, а также доведет напряженность на восточном фланге НАТО до наивысшей точки;

Соотношение сил на мирных переговорах: По мнению экспертов, в случае реализации таких изменений условия переговоров будут формироваться исключительно на основе требований Москвы.

Данный анализ генерала Харальда Куята служит серьезным предупреждением о том, что в ближайшие месяцы конфликт может войти в новую неожиданную стратегическую фазу.

По вашему мнению, способна ли российская армия действительно пойти на Одессу и полностью отрезать Украину от Черного моря, или Запад предотвратит этот сценарий? Если Украина столкнется с такой участью, завершится ли конфликт мирными переговорами? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь самым горячим геополитическим анализом мировой политики со всеми своими друзьями и международными экспертами!