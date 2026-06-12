Меры в отношении лиц, допускающих несовершеннолетних к управлению автомобилем, будут ужесточены
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У президента Шавката Мирзиёева обсудили случаи допуска несовершеннолетних к управлению автомобилем.
Отмечается, что предоставление некоторыми гражданами возможности детям управлять транспортными средствами приводит к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.
В связи с этим были рассмотрены предложения по предотвращению подобных правонарушений и усилению мер ответственности.
Президент подчеркнул, что обеспечение жизни и безопасности человека является приоритетной задачей, и дал соответствующие поручения ответственным ведомствам.
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