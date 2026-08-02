Криминальное столкновение на Чарваке: задержаны 13 человек
В Ташкентской области между преступными группировками возник спор за влияние над пляжами Чарвакского водохранилища. Между бандами произошли конфликты, связанные с массовыми избиениями и местью. Силовые структуры провели спецоперацию и задержали в общей сложности 13 членов группировок. В настоящее время ведутся следственные действия. Какие тайны кроются за этим инцидентом с массовым избиеньем и местью?
Хронология противостояния
Первое столкновение: одна из групп избила соперников с использованием касок и бейсбольных бит, 4 человека были арестованы.
Месть: оставшиеся на свободе представители второй группы нанесли противнику тяжелое ранение в качестве ответного удара.
Спецоперация: еще 9 человек арестованы, всего под следствием находятся 13 человек.
Задержанные и обвинения
Один из задержанных подозревается в пропаганде религиозного экстремизма в социальных сетях.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и другим.
«Силовые структуры Ташкентской области пресекли деятельность криминальных групп», — сообщил UzNews.
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