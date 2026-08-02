Криминальное столкновение на Чарваке: задержаны 13 человек

В Ташкентской области между преступными группировками возник спор за влияние над пляжами Чарвакского водохранилища. Между бандами произошли конфликты, связанные с массовыми избиениями и местью. Силовые структуры провели спецоперацию и задержали в общей сложности 13 членов группировок. В настоящее время ведутся следственные действия. Какие тайны кроются за этим инцидентом с массовым избиеньем и местью?

Хронология противостояния

Первое столкновение: одна из групп избила соперников с использованием касок и бейсбольных бит, 4 человека были арестованы.

Месть: оставшиеся на свободе представители второй группы нанесли противнику тяжелое ранение в качестве ответного удара.

Спецоперация: еще 9 человек арестованы, всего под следствием находятся 13 человек.

Задержанные и обвинения

Один из задержанных подозревается в пропаганде религиозного экстремизма в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и другим.

«Силовые структуры Ташкентской области пресекли деятельность криминальных групп», — сообщил UzNews.

Оставьте комментарий об этом инциденте на Чарваке и поделитесь статьей с близкими и друзьями в Telegram и других социальных сетях.