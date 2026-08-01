Грузовик ЗИЛ перевернулся на шоссе, помидоры рассыпались

На шоссе перевернулся грузовой автомобиль марки ЗИЛ, перевозивший сельскохозяйственную продукцию. Сообщается, что причиной происшествия стало несоблюдение правил перевозки грузов.

Выяснилось, что во время движения грузовик потерял равновесие и опрокинулся на дороге. В результате тонны помидоров из его кузова рассыпались по проезжей части.

По предварительным данным, перегруз или неправильное распределение груза в кузове привели к смещению центра тяжести транспортного средства. Это стало причиной потери управления и опрокидывания машины во время движения.