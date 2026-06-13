Шавкат Мирзиёев поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

·1·Общество
Шавкат Мирзиёев поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Руководством нашей страны предпринимаются последовательные шаги по укреплению международных дипломатических связей и уз дружественного сотрудничества. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил искреннее поздравительное послание Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с уверенной победой возглавляемой им политической партии «Гражданский договор» на состоявшихся в стране парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Армении.

В своем письме глава нашего государства особо отметил, что этот политический успех является свидетельством высокого доверия армянского народа к реформам, проводимым действующим руководством.

Фактор мира и стабильности на Южном Кавказе

В своем поздравлении лидер Узбекистана высоко оценил заслуги Премьер-министра Армении в обеспечении регионального спокойствия:

«Результаты этих важных выборов являются практическим подтверждением высокого доверия и безграничной поддержки армянским народом проводимого Вами внутри- и внешнеполитического курса, в частности, Ваших неустанных усилий по установлению долгосрочного мира, стабильности и всеобщего процветания в регионе Южного Кавказа.

Убежден, что благодаря двусторонним отношениям, основанным на принципах традиционной дружбы между нашими странами, и нашим совместным стремлениям, мы сможем в будущем еще шире развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество».

В завершение письма Президент Узбекистана пожелал руководителю Армении Николу Пашиняну крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Армении — мира, спокойствия и процветания.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ближе ознакомиться с текущим состоянием дипломатических отношений между двумя странами и основными акцентами поздравительного письма:

Лидер, направивший поздравление

Лидер, принявший поздравление

Победившая политическая партия

Главный акцент дипломатического письма

Упомянутый регион

Шавкат Мирзиёев


(Президент Узбекистана)

Никол Пашинян


(Премьер-министр Армении)

«Гражданский договор»


(Победитель парламентских выборов)

Взаимовыгодное дружественное


расширение сотрудничества

Южный Кавказ


(Мир и процветание)

Новый этап в двусторонних отношениях

По мнению политических аналитиков, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между Узбекистаном и Арменией в последние годы значительно активизировались. Подобные искренние диалоги глав государств станут мощным импульсом для реализации новых проектов между предпринимателями и народами двух стран.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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