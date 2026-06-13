Шавкат Мирзиёев поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах
Руководством нашей страны предпринимаются последовательные шаги по укреплению международных дипломатических связей и уз дружественного сотрудничества. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил искреннее поздравительное послание Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с уверенной победой возглавляемой им политической партии «Гражданский договор» на состоявшихся в стране парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Армении.
В своем письме глава нашего государства особо отметил, что этот политический успех является свидетельством высокого доверия армянского народа к реформам, проводимым действующим руководством.
Фактор мира и стабильности на Южном Кавказе
В своем поздравлении лидер Узбекистана высоко оценил заслуги Премьер-министра Армении в обеспечении регионального спокойствия:
«Результаты этих важных выборов являются практическим подтверждением высокого доверия и безграничной поддержки армянским народом проводимого Вами внутри- и внешнеполитического курса, в частности, Ваших неустанных усилий по установлению долгосрочного мира, стабильности и всеобщего процветания в регионе Южного Кавказа.
Убежден, что благодаря двусторонним отношениям, основанным на принципах традиционной дружбы между нашими странами, и нашим совместным стремлениям, мы сможем в будущем еще шире развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество».
В завершение письма Президент Узбекистана пожелал руководителю Армении Николу Пашиняну крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Армении — мира, спокойствия и процветания.
С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ближе ознакомиться с текущим состоянием дипломатических отношений между двумя странами и основными акцентами поздравительного письма:
Лидер, направивший поздравление
Лидер, принявший поздравление
Победившая политическая партия
Главный акцент дипломатического письма
Упомянутый регион
Шавкат Мирзиёев
(Президент Узбекистана)
Никол Пашинян
(Премьер-министр Армении)
«Гражданский договор»
(Победитель парламентских выборов)
Взаимовыгодное дружественное
расширение сотрудничества
Южный Кавказ
(Мир и процветание)
Новый этап в двусторонних отношениях
По мнению политических аналитиков, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между Узбекистаном и Арменией в последние годы значительно активизировались. Подобные искренние диалоги глав государств станут мощным импульсом для реализации новых проектов между предпринимателями и народами двух стран.
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