Руководством нашей страны предпринимаются последовательные шаги по укреплению международных дипломатических связей и уз дружественного сотрудничества. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил искреннее поздравительное послание Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с уверенной победой возглавляемой им политической партии «Гражданский договор» на состоявшихся в стране парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Армении.

В своем письме глава нашего государства особо отметил, что этот политический успех является свидетельством высокого доверия армянского народа к реформам, проводимым действующим руководством.

Фактор мира и стабильности на Южном Кавказе

В своем поздравлении лидер Узбекистана высоко оценил заслуги Премьер-министра Армении в обеспечении регионального спокойствия:

«Результаты этих важных выборов являются практическим подтверждением высокого доверия и безграничной поддержки армянским народом проводимого Вами внутри- и внешнеполитического курса, в частности, Ваших неустанных усилий по установлению долгосрочного мира, стабильности и всеобщего процветания в регионе Южного Кавказа.

Убежден, что благодаря двусторонним отношениям, основанным на принципах традиционной дружбы между нашими странами, и нашим совместным стремлениям, мы сможем в будущем еще шире развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество».

В завершение письма Президент Узбекистана пожелал руководителю Армении Николу Пашиняну крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Армении — мира, спокойствия и процветания.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ближе ознакомиться с текущим состоянием дипломатических отношений между двумя странами и основными акцентами поздравительного письма:

Лидер, направивший поздравление Лидер, принявший поздравление Победившая политическая партия Главный акцент дипломатического письма Упомянутый регион Шавкат Мирзиёев

(Президент Узбекистана) Никол Пашинян

(Премьер-министр Армении) «Гражданский договор»

(Победитель парламентских выборов) Взаимовыгодное дружественное

расширение сотрудничества Южный Кавказ

(Мир и процветание)

Новый этап в двусторонних отношениях

По мнению политических аналитиков, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между Узбекистаном и Арменией в последние годы значительно активизировались. Подобные искренние диалоги глав государств станут мощным импульсом для реализации новых проектов между предпринимателями и народами двух стран.

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