В Ташкенте наказали водителей, устроивших драку из-за дорожного конфликта

·12·Общество
В Ташкенте наказали водителей, устроивших драку из-за дорожного конфликта

Кадр из видео

С ростом числа транспортных средств на улицах нашей столицы от водителей требуется взаимное уважение и терпение. Однако, к сожалению, встречаются лица, которые забывают о правилах дорожной культуры и из-за пустяков доходят до рукоприкладства. На днях в социальных сетях распространились видеокадры жестокой драки между двумя водителями на одной из центральных улиц Ташкента. На видео запечатлено, как один из автовладельцев нападает на другого с длинными палками (дубинками), что вызвало бурные обсуждения среди общественности.

Этот резонансный инцидент быстро привлек внимание правоохранительных органов, и личности нарушителей были установлены.

«Битва» на улице Махтумкули: Личности установлены

Согласно официальной информации ГУВД города Ташкента, этот неприятный инцидент произошел 12 июня текущего года на улице Махтумкули, проходящей по территории Яшнабадского района.

Из-за того, что водители не смогли поделить дорогу, возник серьезный конфликт между гражданином Д.Д. 1992 года рождения, управлявшим автомобилем «Кобалт», и водителем «Нексиа-3» Ш.А. 1998 года рождения. Вместо того чтобы договориться, оба водителя вышли из своих машин и, совершенно не думая о безопасности окружающих и умышленно игнорируя правила поведения в обществе, устроили драку прямо на проезжей части.

В следующей аналитической таблице вы можете ознакомиться с подробностями правонарушения, произошедшего в Яшнабадском районе, и принятыми мерами:

Место и улица происшествия

Участники драки (Марка авто и возраст)

Причина конфликта

Использованное средство

Реакция и принятые меры

Яшнабадский район, улица Махтумкули

«Кобалт» — Д.Д. (1992 г.р.)


«Нексиа-3» — Ш.А. (1998 г.р.)

Дорожный конфликт и взаимная ссора

Длинная палка (дубинки)

Составлен протокол, передан в суд

Наказание для нарушителей неизбежно

Действиям этих лиц, нарушивших покой участников дорожного движения и создавших препятствия для движения транспорта, была дана правовая оценка. В отношении обоих хулиганов составлены официальные протоколы по соответствующей статье Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, а именно по признакам мелкого хулиганства.

ГУВД предупреждает: Нарушение общественного порядка и самовольное устройство драк на улицах влечет за собой законную ответственность. Все собранные документы переданы в судебные органы для принятия окончательных мер и назначения соответствующего наказания виновным.

Уважаемые водители, будьте всегда бдительны и вежливы на дорогах, ведь дома вас ждет семья! Следите за последними событиями в столице, оперативными рейдами, подробностями ДТП и самыми горячими новостями нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

ТашкентМахтумкулиЯшнабадCobaltNexia-3
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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